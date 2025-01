Il Garante della Privacy contro DeepSeek: l’AI cinese rischia il ban in Italia?

La facilità con cui DeepSeek è arrivata in Italia mentre tutti gli altri prodotti legati all’AI hanno fatto fatica ad uniformarsi alle legge europee ha destato fin da subito dei sospetti, tanto che alcune associazioni dei consumatori hanno immediatamente denunciato le violazioni delle normative sulla protezione dei dati personali (GDPR) al Garante della Privacy in Italia, che ha subito aperto un’indagine.

DeepSeek: il Garante della Privacy chiede informazioni sulla gestione dei dati

Crediti: DeepSeek

Le associazioni dei consumatori Altroconsumo ed Euroconsumers hanno inviato una segnalazione formale al Garante per la Protezione dei Dati Personali contro DeepSeek, la compagnia che in questi giorni ha lanciato una nuova intelligenza artificiale in grado di sbaragliare la concorrenza di ChatGPT. Secondo le associazioni, la società cinese avrebbe violato le normative europee e italiane sulla protezione dei dati personali, tra cui:

Trasferimento internazionale dei dati

Mancanza di chiarezza sulla base giuridica

Profilazione e decisione automatizzate

Diritti degli utenti ignorati

Protezione dei minori

Le associazioni hanno chiesto al Garante di intervenire immediatamente e l’ente italiano ha subito risposto annunciando ufficialmente l’invio di una richiesta di informazioni a DeepSeek. La compagnia cinese, adesso, avrà 20 giorni per fornire le informazioni richieste dall’autorità, prima di incorrere in eventuali sanzioni e provvedimenti.

