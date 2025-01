Montare i tuoi video con UN CLICK grazie a Filmora 14

Filmora continua a distinguersi come uno dei software di editing video più accessibili e completi, progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, dai principianti agli appassionati con maggiore esperienza. Mentre soluzioni professionali come Premiere Pro, Final Cut e DaVinci Resolve rimangono dei riferimenti imprescindibili per il settore, la loro complessità spesso intimorisce chi cerca un’alternativa semplice e pratica per progetti di montaggio video personali o contenuti di impatto, ma da realizzare velocemente, per produzioni sui social.

Wondershare da anni ormai ha colto questa opportunità con Filmora, un software che si evolve costantemente e che con la versione 14 da poco rilasciata raggiunge nuovi traguardi, combinando funzionalità avanzate e semplicità d’uso, le due chiavi principali che hanno concesso a Filmora di raggiungere la posizione dominante che riveste ad oggi. Dopo il successo della versione 13, che ha integrato con efficacia l’intelligenza artificiale (AI) migliorando significativamente l’esperienza utente, Filmora 14 introduce ulteriori innovazioni per garantire agli utenti un editing ancora più fluido, creativo e immediato. L’interfaccia resta intuitiva, mentre le nuove funzionalità potenziate dall’AI offrono strumenti professionali anche a chi non ha esperienza approfondita.

Filmora 14 è arrivato: più AI e meno CLICK per montare i video

Potenzialità dell’intelligenza artificiale

Con Filmora 14, Wondershare rafforza l’integrazione dell’intelligenza artificiale, rendendo ancora più rapide ed efficienti attività che prima richiedevano tempo e competenze specifiche. Tra le novità più interessanti, che si aggiungono a quelle già viste nella recensione della versione precedente, che vi invito a recuperare qui qualora l’aveste persa, c’è da menzionare Short Clips Smart, Video Denoiser e molte altre che adesso approfondiremo. La lista completa delle funzionalità introdotte, tuttavia, potrete trovarla sul sito di Filmora con approfondimenti dedicati per ogni singola funzione.

La compatibilità multi-piattaforma di Filmora 14, disponibile per Windows, macOS, Android e iOS, rende il software ideale per lavorare ovunque. Come le versioni precedenti, anche in questo caso è essenziale una connessione internet stabile per sfruttare al massimo le funzionalità AI. A fine articolo trovate il link per scaricare una prova gratuita per toccare con mano tutte le novità, prima di decidere quale piano in abbonamento può fare al caso vostro.

Short Clips Smart

La funzione senz’altro più attraente che ho trovato in questa versione, soprattutto per me che attualmente svolgo questo lavoro di selezione manualmente per i miei video, è la SMart Short Clips. Vi sarà capitato molto spesso di trovare sui social verticali (TikTok, i Reel di Instagram o gli short di YouTube) degli estratti provenienti da video interi, ad esempio per lanciare un prodotto, oppure presentare la nuova puntata di un podcast e via discorrendo.

Screenshot

Ecco, con Filmora 14 e l’intelligenza artificiale a supporto, avremo la possibilità di dare in pasto al software un video di partenza, anche molto lungo, e far sì che l’app possa processare in modo automatico decine di clip brevi da utilizzare sui social. Questo strumento consente, inoltre, di modificare il video estratto in pochi semplici click, aggiungere dei sottotitoli con grafica accattivante e generare delle tracce musicali di sottofondo adeguate al contesto del video.

Ma non è tutto: con Filmora 14, grazie all’AI presente, durante la produzione di queste clip brevi, il software individua automaticamente i soggetti presenti nel video, e ne sposta in automatico l’inquadratura in caso di necessità, limitando al massimo l’intervento da parte nostra. Una volta apportate le modifiche, naturalmente solo se necessarie, è possibile esportare i contenuti scegliendo la piattaforma dove andranno pubblicati, così da ottimizzarli con risoluzione, formato e bitrate più adatto; il tutto è possibile connettendo gli account delle principali piattaforme quali YouTube, Facebook, TikTok e Vimeo (ma ne sono in arrivo altre) per effettuare l’upload in modo veloce e diretto.

AI Video Enhancer e Denoiser Video AI

I nostalgici delle videocassette o delle registrazioni in analogico ricorderanno che la qualità delle riprese di un tempo non era paragonabile a quella di oggi, ma anche semplicemente un video scaricato dai social può mostrare qualche artefatto grafico per via di una compressione troppo elevata per ridurre le dimensioni. Per risolvere questo problema, Filmora 14 introduce AI Video Enhancer che consente, con un solo click, di migliorare la qualità dei nostri video imperfetti, a 360 gradi.

Screenshot

L’AI di Filmora, infatti, utilizza algoritmi avanzati per identificare e correggere automaticamente imperfezioni come sfocatura, rumore e grana eccessivi, scolorimento e altro ancora. Per farlo è sufficiente selezionare la clip che intendiamo modificare, recarsi sul tab Video e poi su Strumenti AI, dopo di che è sufficiente abilitare l’AI Video Enhancer e lasciare che Filmora pensi a tutto il resto, in pochi semplici istanti: il risultato ottenuto con questo strumento combina diverse modifiche (automatiche) alla nostra clip, tutte quante operazioni che, se fatte manualmente, possono richiedere anche diverse decine di minuti per singola clip, sempre a patto di avere l’esperienza giusta per saperlo fare.

Di pari passo con la funzione Enhancer c’è anche quella di AI Denoiser; per chi non masticasse un po’ di inclese, la funzionalità Denoiser è da sempre presente nei software di fotoritocco, per lo più, ma adesso anche nei video si rende necessaria per molteplici utilizzi. Se, ad esempio, abbiamo una clip registrata con pochissima luce, oppure un video molto vecchio, grazie a questa funzionalità è possibile rimuovere il rumore video (la granulosità, per intenderci) in pochi secondi con alcuni preset preimpostati già nell’interfaccia di Filmora, sempre nella sezione degli strumenti AI. Così facendo, in pochi secondi, si possono ottenere video visivamente più accattivanti pur partendo da una clip che, originariamente, non aveva una qualità sufficiente.

Rimozione oggetti con AI

Il sogno di ogni montatore video, professionista e non, è quello di poter rimuovere gli oggetti finiti per sbaglio (o semplicemente di troppo) nelle riprese video; e se farlo su Premiere Pro o FinalCut vuol dire creare maschere, tracciamenti, livelli di correzione e altre decine di passaggi correttivi propriamente non alla portata di tutti, con Filmora 14 e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale questa operazione è diventata più facile a farsi che a dirsi.

Screenshot

La rimozione oggetti video AI di Filmora può rimuovere qualsiasi cosa da un video, inclusi persone, loghi, filigrane, testo e altri elementi statici e in movimento; una volta individuato l’oggetto indesiderato, l’algoritmo AI lo tracca per l’intera clip e lo rimuoverà dall’inizio alla fine, evitando dei lunghi processi di revisione e controllo. La velocità dell’operazione dipende sia dalla lunghezza della clip che dalla connessione ad internet, che è fondamentale per queste operazioni; ad ogni modo il processo è più veloce che manualmente, ed è sufficiente recarsi nel tab “Strumenti AI” e poi selezionare “rimuovi oggetti” per portare a termine l’operazione, previa selezione dell’elemento da rimuovere dalla clip.

AI Smart Cutout e Portrait Cutout

Altre due delle funzionalità più interessanti di questo nuovo aggiornamento di Filmora 14 prevedono il ritaglio del soggetto inquadrato all’interno delle clip; con AI Smart Cutout è possibile selezionare il soggetto della clip, che sia una persona oppure un oggetto, e rimuoverne lo sfondo per intero, dando così la possibilità di sostituirlo con qualsiasi altro. La funzione, di per sè, fa quello che si fa ormai da anni con il green screen, ma grazie all’intelligenza artificiale in questo modo è possibile evitare di utilizzare il green screen, riuscendo ad ottenere in breve tempo un risultato comparabile, per lo più con immagini statiche come ad esempio le mie inquadrature facciali all’interno delle recensioni.

Screenshot

Complementare a questa funzione è, poi, Portrait Cutout che, oltre a rimuovere lo sfondo con un click, come la funzione precedente, consente di aggiungere anche effetti visivi al soggetto principale dell’inquadratura, ma anche creare dei fermo immagini per aggiungere degli effetti testuali, o ancora applicare delle transizioni alle immagini di fondo.

Prova gratuita e prezzi

Filmora 14 è disponibile come soluzione multi-piattaforma, scaricabile gratuitamente in versione di prova per Windows, macOS, smartphone Android e iOS. Questo lo rende ideale per chi desidera testarne le potenzialità prima di procedere all’acquisto.

Per sfruttare al massimo le funzionalità avanzate del software, specialmente per un uso più intensivo o professionale, Filmora 14 offre diverse opzioni di acquisto flessibili, a partire dalla più costosa che prevede l’acquisto della licenza lifetime fino ai piani in abbonamento annulare che, in compenso, offrono la possibilità di ricevere ogni anno le nuove versioni e i nuovi aggiornamenti ad un prezzo, tutto sommato, sostenibile. Cliccando sul link qui in basso potrete accedere all’offerta riservata ai lettori di GizChina, sempre aggiornata con la più competitiva disponibile al momento.

