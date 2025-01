Disney+ migliora la qualità video: ecco la nuova tecnologia in arrivo

In occasione del CES 2025 che si sta tenendo a Las Vegas in questi giorni, è arrivato un annuncio che farà felici gli abbonati Disney+: il servizio di streaming, infatti, introdurrà molto presto il supporto ad una tecnologia che migliorerà sostanzialmente la qualità video, soprattutto per quei dispositivi che non possono utilizzare il Dolby Vision. In arrivo su Disney+, infatti, c’è il supporto per HDR10+.

Su Disney+ è in arrivo il supporto per HDR10+

Crediti: HDR10R+ Technologies

Proprio come Prime Video, Paramount+, YouTube e Apple TV+, anche Disney+ supporterà molto presto la tecnologia HDR10+: l’annuncio è arrivato direttamente dalla HDR10R+ Technologies, ovvero la compagnia che si occupa dello sviluppo e della distribuzione di questo particolare formato video.

La tecnologia HDR10+, con i suoi metadati dinamici, offre una serie di benefici come una maggiore luminosità e contrasto, rendendo più semplice l’implementazione e la certificazione, senza aggiungere ulteriori costi di licenza (come nel caso di Dolby Vision).

Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora quando l’HDR10+ sarà disponibile ufficialmente su Disney+, ma è lecito aspettarsi che i primi contenuti con questa tecnologia possano essere disponibili nel corso del 2025.

