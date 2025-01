Ultimi giorni per approfittare del Coupon eBay: più spendi e più risparmi, fino a 30€ di sconto

Questi sono gli ultimi giorni per approfittare del Coupon eBay di gennaio: tanti prodotti tech e non solo, in offerta grazie al codice sconto del mese e alla promozione “Più spendi, più risparmi”. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa e come fare per sfruttare al massimo il nuovo coupon.

Coupon eBay: questo è l’ultimo fine settimana per approfittare del codice sconto PSPRGEN25

Crediti: eBay

Il Coupon eBay del mese di gennaio permette di ottenere uno sconto variabile in base alla spesa; come da tradizione per la piattaforma è possibile sfruttare più utilizzi per utente (in questo caso 2), in modo da raddoppiare il risparmio ma effettuando vari ordini separati. La promozione termina il 2 febbraio, quindi hai ancora tutto il fine settimana a disposizione per approfittare delle occasioni di eBay: basta riscattare il coupon PSPRGEN25 per ricevere uno sconto in base alla spesa effettuata:

buono sconto di 2€ su un ordine da 30€ a 59€

su un ordine da 30€ a 59€ buono sconto di 5€ su un ordine da 60€ a 149€

su un ordine da 60€ a 149€ buono sconto di 10€ su un ordine da 150€ a 299€

su un ordine da 150€ a 299€ buono sconto di 15€ su un ordine da 300€ a 449€

su un ordine da 300€ a 449€ buono sconto di 25€ su un ordine da 450€ a 649€

su un ordine da 450€ a 649€ buono sconto di 30€ su un ordine da 650€ in su

Aggiungi al carrello uno o più prodotti delle categorie idonee e il gioco è fatto: questa è la pagina della promozione, dove trovi tutte le categorie e i venditori che partecipano all’iniziativa. Le offerte del mese di gennaio di eBay riguardano smartphone e smartwatch, informatica, elettrodomestici, videogiochi e console ma anche prodotti di moda, casa e giardino, auto e moto e tanto altro ancora.

Come funziona il Coupon eBay di Gennaio 2025

Il codice da utilizzare è “ PSPRGEN25 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; lo sconto massimo per utilizzo è di 30€ , ma ci sono varie fasce di prezzo e vari sconti (come visto poco sopra);

, ma ci sono varie fasce di prezzo e vari sconti (come visto poco sopra); 2 utilizzi per ogni utente

quindi lo sconto massimo totale è 60€ ;

; la promozione termina il 2 febbraio 2025 (alle ore 23:59).

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Coupon eBay | Gennaio 2025 🔹 Spesa minima 30€

🔹 Sconto MAX per utilizzo 30€

🔹 MAX 2 utilizzi per utente

🔹 Termina il 2 Febbraio alle 23:59 More Less Fino a 30€ di sconto

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le