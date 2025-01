Extra Dimming su Xiaomi: come attivare la funzione nascosta contro l’affaticamento degli occhi

Il software di Xiaomi ha una funzionalità “nascosta” che permette di modificare la luminosità dello schermo al minimo. L’Extra Dimming è utile contro l’affaticamento della vista e può essere attivato in una manciata di passaggi su Xiaomi, Redmi e POCO: ecco come fare.

Come attivare la funzione Extra Dimming su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Crediti: Xiaomitime

In questa pratica guida andiamo a vedere come fare per attivare la funzione Extra Dimming su qualsiasi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. La luminosità ultra-bassa è molto utile in determinate circostanze, sia per la salute degli occhi che per l’autonomia del telefono. Tramite l’Extra Dimming viene ridotta l’emissione di luce blu e si evita l’eccessivo affaticamento degli occhi utilizzando lo smartphone al buio. Se siete amanti degli ultimi TikTok prima di dormire, allora questa è la funzione che fa al caso vostro: sfruttare la luminosità ultra-bassa è utile per non affaticare troppo la vista e migliorare anche la qualità del sonno. Inoltre è possibile notare un leggero aumento della durata della batteria, anche se ti tratta di una caratteristica situazionale.

Extra Dimming: bastano tre passaggi per attivare la funzione per la luminosità ultra-bassa Scarica l’app MemeOS Enhancer dal Play Store Clicca qui per il Download – l’applicazione è conosciuta soprattutto come HyperOS Updater Apri l’applicazione e poi la sezione dedicata alla “Impostazioni nascoste” Qui trovi la voce “Extra Dim” Attiva l’impostazione per utilizzare la luminosità ultra-bassa; inoltre è possibile anche mantenere l’opzione attiva al riavvio del telefono oppure creare una scorciatoia.

Ovviamente è bene specificare che la visualizzazione di contenuti a luminosità ultra-bassa è utile contro l’affaticamento degli occhi ma a discapito della qualità. Comunque si tratta di una funzionalità da sfruttare solo al buio, quindi ideale per i Mi Fan che amano smanettare con lo smartphone prima di dormire oppure con gli utenti più sensibili.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le