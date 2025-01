Xiaomi Band 8: il tuo alleato per il fitness costa solo 25€ (su Amazon)

Ogni anno l’accessorio più amato dai Mi Fan resta sempre la celebre smartband della compagnia cinese: pratica, ricca di funzioni, economica e dotata di uno stile ormai iconico. Nonostante sia passato un po’ di tempo dal debutto, Xiaomi Smart Band 8 resta sempre una scelta sensata: si tratta della versione del fitness tracker che proietta la gamma in avanzi, con la luminosità automatica e l’Always-on Display (per la prima volta nella serie). Ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Xiaomi Smart Band 8: le migliori offerte (in flash sale o con codice sconto) dedicate al fitness tracker più amato

Crediti: Xiaomi

La migliore occasione dedicata a Xiaomi Smart Band 8 arriva da Amazon: il fitness tracker è in promozione a 25,9€ con spedizione Prime. Si tratta di un prezzo particolarmente appetibile, per un accessorio dotato di tante funzionalità ed un’estetica da primo della classe. Nel caso in cui l’offerte dovesse terminare, trovate la smartband in sconto anche nel sito ufficiale Xiaomi (sempre a 25,9€).

Per quanto riguarda le caratteristiche della Xiaomi Smart Band 8, rispetto alla generazione precedente ci sono varie novità (come sottolineato anche in apertura): abbiamo un nuovo sistema di aggancio dei cinturini e la compagnia cinese ha pensato bene di proporre anche dei cinturini particolari, in simil-pelle e dallo stile più elegante. Inoltre il nuovo wearable può anche essere indossato come una collana oppure agganciato alle scarpe per tracciare gli allenamenti (questi accessori sono disponibili separatamente).

Cambia lo stile e diventa più premium, grazie all’utilizzo di un corpo in metallo (in oro e nero grafite); il sensore di luminosità permette di regolare automaticamente il livello di illuminazione del display mentre l’AOD rende visibile l’orario anche a schermo spento. Insomma, tante novità e per saperne di più potete dare un’occhiata anche alla nostra recensione.

