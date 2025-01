Redmi Pad SE 8.7 è il tablet più economico di Xiaomi, a soli 100€

Il tablet Xiaomi più economico sulla piazza? Sicuramente Redmi Pad SE 8.7, soluzione dal look fresco e dalle dimensioni contenute, perfetto da portare in giro e da utilizzare come tablet da viaggio (in vacanza o durante gli interminabili spostamenti in treno/bus): ecco le migliori occasioni del momento!

Il tablet Redmi Pad SE 8.7 costa solo 100€: risparmia nello store ufficiale (anche in versione 4G), oppure con Coupon AliExpress

Crediti: Redmi

La migliore occasione per risparmiare su Redmi Pad SE 8.7 arriva direttamente dallo store ufficiale: a soli 99€, si tratta del tablet Xiaomi più economico sulla piazza. Nel caso in cui la promo dovesse terminare, vi segnaliamo che il dispositivo è in sconto anche su AliExpress, in questo caso a 100€ (con il coupon ITCNY12). Infine, per non farci mancare nulla, segnaliamo che la versione 4G (quindi con il supporto alla connettività mobile LTE) è in offerta a 119,9€ sempre nello store ufficiale Xiaomi! Se non visualizzi correttamente i box all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

dimensioni di 211,58 x 125,48 x 8,8 mm per 373 grammi

display LCD da 8,7″ HD+ (1.340 x 800 pixel), refresh rate a 90 Hz , fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 10 bit

(1.340 x 800 pixel), refresh rate a , fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 10 bit Face Unlock 2D

raffreddamento passivo

chipset MediaTek Helio G85 a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core: 2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55

+ 6 x 1,8 GHz A55 GPU Mali-G52 MP2

4/6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD batteria da 6.650 mAh con ricarica da 18W

con ricarica da fotocamera da 8 MP (f/2.0) con PDAF e Flash LED

(f/2.0) con PDAF e Flash LED selfie camera da 5 MP (f/2.2)

Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, 2 Speaker con Dolby Atmos, USB-C 2.0, mini-jack cuffie da 3.5 mm, sensore IR

Android 14 con HyperOS

