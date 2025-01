Questa è la sciarpa riscaldante più economica: a soli 7€ è perfetta per l’inverno!

Siamo nel pieno dell’inverno e dopo un periodo caratterizzato da temperature “altalenanti”, ora il gelo ha iniziato a farsi sentire per davvero. Ancora una volta Xiaomi YouPin ha la soluzione perfetta per non farsi trovare impreparati: la sciarpa riscaldante TENGOO è calda e super economica, in sconto soli 7€ grazie a quest’offerta imperdibile targata Banggood!

La sciarpa riscaldante TENGOO costa pochissimo con questa promozione: solo 7€ su Banggood

Crediti: TENGOO

Sobria e leggera, la sciarpa TENGOO (in offerta lampo a 7€) si presenta con un look essenziale: uno stile monocolore ed un semplice pulsante per il funzionamento. Anche se l’estetica è ridotta all’osso, la praticità e l’utilità sono di certo i suoi punti di forza. Parliamo infatti di una sciarpa elettrica, una soluzione riscaldante in grado di offrire vari livelli di performance e una temperatura massima di 45°C.

Crediti: TENGOO

Abbiamo 3 livelli di calore (25/25/45°C), in modo da adattarsi a qualsiasi evenienza ed esigenza. Il dispositivo è completamente lavabile: è presente una tasca per ospitare una power bank (non inclusa nella confezione) e una volta rimossa quest’ultima è possibile effettuare il lavaggio in tutta tranquillità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

