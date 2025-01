GameSir X4 Aileron certificato Xbox (a 56€): il tuo smartphone diventa una console portatile!

Lanciato la scorsa estate, il controller GameSir X4 Aileron si presenta come una validissima scelta per il mobile gaming su Android: un dispositivo completo, dal design portatile ed un prezzo che strizza l’occhio al risparmio (grazie a questa offerta lampo di Banggood e alla spedizione dai magazzini europei).

GameSir X4 Aileron è il tuo alleato per giocare in movimento: controller Android certificato Xbox Game Pass a soli 56€

Crediti: GameSir

Il brand GameSir è da sempre sinonimo di qualità: non a caso l’ultimo arrivato è anche l’ennesimo modello certificato Xbox, per giocare in tutta tranquillità (e con la piena compatibilità) ai giochi presenti nel Game Pass. Il nuovo GameSir X4 Aileron si collega allo smartphone (solo Android) tramite connessione Bluetooth a bassa latenza; il dispositivo è composto da due controller separati che si interfacciano tra di loro grazie alla connettività wireless 2.4 GHz.

Le due metà si uniscono in una soluzione compatta tramite un potente magnete: insomma, il controller è perfetto portare con sé in ogni occasione (in confezione è presente anche una custodia). I due stick analogici sono dotati di Hall Effect; non mancano una pulsantiera ABXY, quattro trigger superiori, un d-pad magnetico opzionale, pulsanti sostituibili ed effetti luminosi per gli stick. Vuoi ancora più dettagli? Ecco la nostra recensione!

Crediti: GameSir

Il controller per smartphone Android GameSir X4 Aileron scende ad un prezzo super conveniente su Banggood: solo 56€ in offerta lampo e c’è anche la spedizione dall’Europa. Se stai cercando l’accessorio perfetto per trasformare il tuo telefono in una console portatile, eccoti servito! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le