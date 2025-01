Nuovo aggiornamento per Chromecast con Google TV, ma Android 14 si fa ancora attendere

Il primo aggiornamento del 2025 per le Chromecast con Google TV è finalmente arrivato, ma non è sicuramente quello che tutti attendevano. Dopo ben 8 aggiornamenti pubblicati lo scorso anno per la sue TV stick, Google decide di iniziare il nuovo anno con una importante patch per Chromecast, senza però andare ad aggiornare la versione del sistema operativo che rimane ancora Android 12.

Patch di sicurezza e miglioramenti delle performance con la prima patch del 2025 per Chromecast

Crediti: Google

Nel corso del 2025, è atteso su Chromecast l’arrivo di Android 14 che aggiungerà finalmente la nuova gestione della casa intelligente (Home runtime) e permetterà ai dispositivi di funzionare come hub Matter per collegare altri elementi di domotica. Purtroppo, però, il primo aggiornamento dell’anno non effettua l’upgrade del sistema operativo, ma va ad introdurre nuove patch di sicurezza (novembre 2024), correggendo bug e migliorando le prestazioni.

L’aggiornamento STTL.241013.003 pesa circa 73 MB ed è adesso in fase di rollout per tutte le Chromecast con Google TV. Per verificare la disponibilità della nuova versione sul vostro dispositivo, potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamento di sistema“, effettuando immediatamente il download dell’aggiornamento.

