ChatGPT down in tutto il mondo: cosa sta succedendo | 23 gennaio

In questo momento ChatGPT, il servizio di intelligenza artificiale più popolare al mondo, risulta completamente irraggiungibile probabilmente a causa di un guasto dei server di OpenAI. Sia tramite sito ufficiale che tramite app mobile, infatti, il servizio risulta offline con errori diversi che vengono mostrati ad ogni tentativo.

ChatGPT down il 23 gennaio: problemi di accesso in tutto il mondo

Oggi 23 gennaio, ChatGPT risulta completamente inaccessibile, ma al momento non si conoscono ancora le cause. Il down parrebbe essere iniziato intorno alle ore 15:30, con gli utenti in tutto il mondo che non riescono ad utilizzare il servizio oppure accedere al sito ufficiale. Anche tramite app, inoltre, il servizio sembra non riuscire a caricare correttamente.

OpenAI ha già commentato l’incidente, evidenziando la scoperta del problema e assicurando di essere a lavoro per risolvere il problema quanto prima. Vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori informazioni a riguardo.

