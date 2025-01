Bluesky è sempre più popolare e in Europa diventa un problema: al lavoro per rispettare le normative

Da quando Elon Musk ha comprato Twitter e lo ha rinominato in X, il web è alla spasmodica ricerca di un successore del social dell’uccellino blu che possa restituire quell’esperienza ormai persa del tutto. Se all’inizio si credeva che Threads di Instagram potesse sedere sul trono, a guadagnare sempre più terreno è Bluesky che negli ultimi mesi ha raggiunto la bellezza di ben 26 milioni di utenti. La popolarità, però, è potrebbe trasformarsi in una lama a doppio taglio: soprattutto in Europa.

Bluesky non è abbastanza grande per essere regolamentato come X, ma lo sta diventando

Crediti: Bluesky

L’Unione Europea, vista l’esponenziale crescita del social network guidato da Jay Graber, ha annunciato che nella sua attuale forma Bluesky violerebbe le regole imposte dal Digital Service Act. Il DSA prevede, tra le altre cose, che i proprietari delle piattaforme siano direttamente e legalmente responsabili per i contenuti che vengono postate su di essere, ma soltanto nel caso in cui il numero complessivo degli utenti superi i 45 milioni.

“Tutte le piattaforme nell’UE devono avere una pagina dedicata sul loro sito web in cui si dice quanti utenti hanno nell’UE e dove sono legalmente stabilite. Questo non è il caso di Bluesky a oggi. Questo non è stato rispettato” ha dichiarato Thomas Regnier, portavoce della Commissione Europea.

Attualmente “fermo” a 26 milioni, per Bluesky non è ancora scattato l’obbligo di adeguarsi alle regolamentazioni dell’Unione Europea, ma questo primo monito potrebbe mettere in guardia il social network sui prossimi passi da seguire. La continua ed esponenziale crescita, infatti, potrebbe far raggiungere alla piattaforma la soglia di regolamentazione molto in fretta.

Il social network, tuttavia, ha fatto sapere di essere già al lavoro per risolvere le problematiche indicate dall’Unione Europea: “ci stiamo lavorando già adesso“, ha annunciato la portavoce Emily Liu.

Ultimo aggiornamento: 02 gennaio

