BlitzWolf BW-FYE16 Plus sono TWS e lettore MP3 (con display) insieme, a soli 21€

Gli auricolari true wireless BlitzWolf BW-FYE16 Plus sono il gadget 2 in 1 perfetto per risparmiare (e ritrovarsi tra le mani un prodotto tech versatile): si tratta di un paio di TWS accompagnate da una custodia con display esterno, in grado da fungere da pannello di controllo ma anche da lettore MP3.

Le TWS BlitzWolf BW-FYE16 Plus hanno una custodia con display incorporato e slot micro SD: imperdibili a questo prezzo

Crediti: BlitzWolf

Le TWS BlitzWolf BW-FYE16 Plus sono in offerta lampo su Banggood: il prezzo è di soli 21,9€ ma si tratta di un’occasione dedicata ad un numero limitato di unità. Rispetto al modello standard (che abbiamo recensito qui) la versione Plus adotta uno stile leggermente diverso ed introduce una novità: c’è uno slot micro SD per caricare i tuoi file audio preferiti.

Crediti: BlitzWolf

In questo modo le cuffiette possono fungere sia TWS da accoppiare allo smartphone che da lettore MP3 indipendente. La parte frontale della custodia ospita un display touch: oltre a visualizzare lo stato della batteria è possibile visualizzare la canzone in riproduzione, sfruttare i controlli (Play, Pausa, cambia canzone e volume) ed accedere a varie funzionalità.

Crediti: BlitzWolf

La modalità a bassa latenza è l’ideale per giochi e video, mentre l’equalizzatore permette di impostare i settaggi preferiti. C’è il Bluetooth 5.4, la riduzione del rumore in chiamata, la cancellazione del rumore ANC fino a 35 dB e il supporto all’audio a 360°. Per l’autonomia si parla di circa 6/8 ore e fino a 68 ore sfruttando la custodia. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

