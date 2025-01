ASUS Zenfone 12 Ultra “si intravede” per la prima volta: cosa possiamo notare

Mancano pochi giorni al debutto del prossimo top di gamma di ASUS e – ovviamente – la compagnia asiatica inizia a scaldare i motori. Quale modo migliore per stuzzicare gli appassionati, se non con uno scorcio del design? Zenfone 12 Ultra viene mostrato per la prima volta, anche se per il look completo dovremo pazientare ancora.

Zenfone 12 Ultra: diamo un primo sguardo al design del nuovo top di gamma targato ASUS

Il breve spot video pubblicato da ASUS nei suoi canali social mostra principalmente la parte frontale del nuovo Zenfone 12 Ultra; il retro si intravede appena e non è possibile individuare con precisione il look posteriore del dispositivo. Probabilmente sarà dotato di un modulo fotografico simile a quello dell’attuale Zenfone 11 Ultra, ma per delle certezze dovremo attendere i prossimi teaser. Nel frattempo possiamo dare una prima occhiata all’ampio display flat, caratterizzato da cornici ottimizzate su quattro lati ed un minuscolo punch hole centrale per la selfie camera.

Zenfone 12 Ultra will put a big smile on your face! 😃💥



The full AI experience is coming on February 6 at 14.30 (GMT+8).#Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/F67H2y7VOk — ASUS (@ASUS) January 30, 2025

Il dispositivo sarà dotato di un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie, un dettaglio assolutamente non scontato a bordo di un top di gamma (ormai si preferiscono le TWS). Il video mostra un utente alle prese con la funzione di traduzione delle chiamate in tempo reale: ASUS punterà forte sulle funzionalità basate su AI (ormai il trend attuale). L’appuntamento è fissato per il 6 febbraio: eccovi un assaggio delle specifiche, basate su quanto trapelato finora.

Scheda tecnica presunta

dimensioni 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per un peso di 227 grammi

certificazione IP68

display Samsung AMOLED E6 da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 185 Hz con tecnologia LTPO , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a con tecnologia , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.800 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 13 + 32 MP con LYT-700 , Hybrid Gimbal OIS 4.0 a 6 assi, ultra-grandangolare e teleobiettivo con OIS, zoom ottico 3X e tecnologia HyperClarity fino a 30X

con , a 6 assi, ultra-grandangolare e con OIS, zoom ottico 3X e tecnologia HyperClarity fino a 30X selfie da 32 MP con ultra-wide

con ultra-wide Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack 3.5 mm per cuffie, audio Dirac Virtuo per cuffie

Android 15 sotto forma di Zen UI

