Zenfone 12 Ultra ha una data di presentazione: cosa sappiamo del nuovo flagship

I primi mesi del 2025 sono il periodo dedicato ai top di gamma del nuovo anno e la prossima novità in arrivo è Zenfone 12 Ultra. Il flagship ASUS debutta a inizio febbraio: ha già una data di presentazione e in questo articolo proviamo a tracciarne il profilo, anticipatone le varie specifiche.

Zenfone 12 Ultra sta arrivando: ufficiale la data di presentazione

Zenfone 11 Ultra – Crediti: ASUS

La data di presentazione di ASUS Zenfone 12 Ultra è fissata per il 6 febbraio: per ora la compagnia non ha svelato nulla su specifiche e design, limitandosi a confermare la presenza di funzionalità AI. Tra queste, il primo teaser mostra il blocco del soggetto (tramite intelligenza artificiale) durante le riprese in 4K, in modo che questo sia sempre a fuoco, anche se in movimento. Ovviamente è impossibile non aspettarsi un top di gamma equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite, il chipset dei flagship di nuova generazione.

Crediti: ASUS

Anche se l’azienda non ha svelato altri dettagli, in realtà forse sappiamo parecchio sul prossimo top. L’attuale Zenfone 11 Ultra è sostanzialmente un rebrand di ROG Phone 8, ma con un look non da gaming; di conseguenza è probabile che ASUS Zenfone 12 Ultra sia un rifacimento di ROG Phone 9 (magari della versione Pro). Di conseguenza potremmo avere un design molto simile, con la medesima fotocamera dal layout a forma di pentagono ma senza gli elementi che richiamando il mondo del gaming. Volendo prendere per buona l’ipotesi rebrand, ecco la possibile scheda tecnica del prossimo Zenfone.

Scheda tecnica presunta

dimensioni 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per un peso di 227 grammi

certificazione IP68

display Samsung AMOLED E6 da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 185 Hz con tecnologia LTPO , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a con tecnologia , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.800 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 13 + 32 MP con LYT-700 , Hybrid Gimbal OIS 4.0 a 6 assi, ultra-grandangolare e teleobiettivo con OIS, zoom ottico 3X e tecnologia HyperClarity fino a 30X

con , a 6 assi, ultra-grandangolare e con OIS, zoom ottico 3X e tecnologia HyperClarity fino a 30X selfie da 32 MP con ultra-wide

con ultra-wide Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack 3.5 mm per cuffie, audio Dirac Virtuo per cuffie

Android 15 sotto forma di Zen UI

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le