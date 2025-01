ASUS ha un’altra carta da giocare: ecco immagini e specifiche di ROG Phone 9 FE

La serie di top di gamma da gaming di ASUS sta per ricevere una nuova aggiunta: si tratta di un modello inedito, che potrebbe rendere ancora più interessante l’offerta del produttore asiatico. ROG Phone 9 FE è protagonista di un leak definitivo, con tanto di immagini render e dettagli sulle specifiche: ecco cosa offrirà questo “presunto” gaming phone economico.

ASUS ROG Phone 9 FE, ora i leak fanno sul serio: trapelano immagini render e specifiche

Crediti: 91mobiles

Oltre al lancio dei top di gamma ROG Phone 9, ASUS avrebbe ancora un’altra carta da giocare: le certificazioni dei giorni scorsi hanno ingolosito, ma ora sembra già che ROG Phone 9 FE non abbia più segreti. Il design del telefono ricalcherebbe lo stile del fratello maggiore Pro, con una cover che strizza l’occhio al gaming ma senza eccedere; la parte inferiore sembra ospitare dei mini LED programmabili, proprio come i modello superiori. Inoltre ci sarebbero anche i pulsanti dorsali touch, per non farsi mancare proprio nulla.

Crediti: 91mobiles

Il display sarebbe lo stesso del resto della gamma mentre il chipset dovrebbe rappresentare il primo compromesso, passando dalla versione 8 Elite allo Snapdragon 8 Gen 3. La batteria scenderebbe a 5.500 mAh (da 5.800 mAh degli altri due modelli), sempre con ricarica da 65W e supporto a quella wireless. Il comparto fotografico ricalcherebbe quello di ROG Phone 9 standard, ma con un sensore IMX890. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, frutto dei leak (e quindi da prendere con cautela).

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per 225 grammi

certificazione IP68

display Samsung AMOLED E6 da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 165 Hz (fino a 185 Hz in Game Mode), tecnologia LTPO , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 165 Hz (fino a in Game Mode), tecnologia , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 3,15 GHz – Cortex-A720 2 x 2,96 GHz – Cortex-A720 2 x 2,27 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 750

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 65W e wireless

con ricarica da e fotocamera da 50 + 13 + 5 MP con IMX890 , OIS, ultra-grandangolare e obiettivo macro

con , OIS, ultra-grandangolare e obiettivo macro selfie da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, pulsanti dorsali AirTrigger , mini-jack 3.5 mm per cuffie

, mini-jack 3.5 mm per cuffie Android 15 sotto forma di ROG UI

