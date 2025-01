ROG Phone 9 FE avvistato: ASUS ha in mente un gaming phone economico?

Certificato con la sigla ASUS_AI2401_N e con il nome commerciale ROG Phone 9 FE, il nuovo dispositivo del brand asiatico era già stato avvistato anche nelle scorse settimane. Gli avvistamenti si sono fatti più frequenti, segno il lancio potrebbe non essere poi così distante; tuttavia da parte di ASUS tutto tace e non è chiaro quali siano i piani dell’azienda (anche se possiamo fare ipotesi plausibili).

ASUS ROG Phone 9 FE spunta in varie certificazioni: potrebbe essere un gaming phone economico

Crediti: stufflistings (X/Twitter), NBTC

Solitamente la dicitura FE viene utilizzata da Samsung per indicare i suoi flagship economici: si tratta di modelli di successo, che piacciono al pubblico proprio per il rapporto qualità/prezzo (dato che offrono prestazioni e caratteristiche da top di gamma, ma a cifre inferiori). Di conseguenza è lecito ipotizzare che ROG Phone 9 FE sia il gaming phone economico di ASUS, un’aggiunta per la gamma: di recente sono stati ufficializzati (anche in Italia) sia ROG Phone 9 che Phone 9 Pro, con prezzi a partire da 1.099€. Magari questa versione potrebbe fare capolino sotto i 1.000€, ad un prezzo più appetibile ma con qualche compromesso accettabile.

Volendo continuare con le ipotesi, ROG Phone 9 FE potrebbe avere a bordo lo Snapdragon 8 Gen 3 oppure l’inedito Snapdragon 8s Elite, versione “minore” dell’attuale SoC di punta di Qualcomm. Magari i compromessi continueranno lato batteria (con un’unità minore rispetto ai 5.800 mAh dei fratelli maggiori) e rimuovendo la ricarica wireless. I pulsanti dorsali AirTrigger potrebbero restare, ma eliminare le luci LED posteriori potrebbe giovare al costo (e quindi al prezzo finale). Ovviamente l’ultima parola spetta sempre ad ASUS, quindi restiamo in attesa di novità.

