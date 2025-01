CES 2025: ASUS presenta la nuova lineup di PC Copilot+

In questi giorni si sono aperte le porte del CES 2025 di Las Vegas e tra i tanti protagonisti c’è anche ASUS, che ha presentato la sua nuova collezione di PC improntata all’intelligenza artificiale, con una soluzione per ogni esigenza.

Tutte le novità di ASUS al CES 2025

Dai laptop ultraportatili dotati di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, alle soluzioni aziendali progettate per massimizzare la produttività, fino ai sistemi informatici compatti e versatili, il portafoglio ASUS CES 2025 è stato realizzato per potenziare le capacità di individui e organizzazioni.

Zenbook A14, per esempio, è il PC Copilot+ più leggero al mondo: dotato di esperienze AI all’avanguardia e di un nuovissimo chassis in Ceraluminum. La compagnia, inoltre, ha presentato anche i laptop Vivobook 14/16, di alta qualità ma dal prezzo accessibile, progettati per portare l’AI alla portata di tutti. Questi PC ultraportatili Copilot+ ridefiniscono le possibilità, offrendo una maggiore durata della batteria, funzionalità AI e un’esperienza utente migliorata.

ASUS Zenbook A14 (UX3507) è dotato di processore Qualcomm Snapdragon X ed unisce estetica minimalista a prestazioni avanzate. Con un peso inferiore a 1 kg, lo Zenbook A14 è il PC Copilot+ più leggero al mondo e rappresenta il miglior compagno quotidiano per i moderni pendolari. Il laptop è dotato di una batteria ad alta capacità fino a 70Wh, che vanta un’autonomia di oltre 32 ore, consentendo agli utenti di rimanere produttivi per tutta la giornata.

I PC Vivobook 14/16 (X1407QA/X1607QA) Copilot+ offrono un potente aggiornamento per gli utenti che cercano maggiore produttività, intelligenza e sicurezza, il tutto a un valore eccezionale. Dotati del super efficiente processore Snapdragon X che offre 45 NPU TOPS di potenza di elaborazione AI, questi laptop offrono un incremento delle prestazioni del 44% rispetto alla generazione precedente e garantiscono fino a 19,8 ore di durata della batteria. La connettività senza soluzione di continuità con Microsoft Phone Link e con i dispositivi Snapdragon garantisce un’esperienza fluida sia per il lavoro che per il tempo libero.

In ambito commerciale, ASUS ha presentato il nuovo ExpertBook B5, un laptop progettato per ottimizzare la produttività aziendale. Grazie ai più recenti processori Intel Core Ultra (Serie 2), alle configurazioni personalizzabili e all’efficiente gestione termica, il B5 unisce portabilità e potenza per soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione.

Per gli utenti di realtà aziendali che necessitano di maggiore potenza, la serie ExpertCenter B900 è il primo desktop AI business di ASUS. Dotati dei primi processori Intel AI per desktop, gli Intel Core Ultra 200S, questi dispositivi sono progettati per affrontare i carichi di lavoro professionali più impegnativi.

ASUS ha inoltre presentato la sua ultima linea di Mini PC AI di nuova generazione, tra cui l’ultima serie ASUS NUC 15 Pro equipaggiata con processori Intel e l’ASUS ExpertCenter PN54, il primo e unico Mini PC ASUS AI alimentato da AMD. Questi dispositivi offrono prestazioni impareggiabili e aggiornamenti modulari, progettati per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente.

Con il Mini PC NUC 15 Pro, ASUS ha elevato il livello di computing compatto e potenziato dall’AI. Equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2) e dotato di Intel AI Boost, il NUC 15 Pro combina prestazioni superiori con un design salvaspazio, ottimale per gli ambienti aziendali ad alta richiesta. Progettato per l’efficienza dell’integrazione e la connettività senza sforzo, offre Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 ultraveloci per supportare le aziende ottimizzate per l’AI. Inoltre, ASUS Power Sync consente agli utenti di accendere/spegnere simultaneamente il NUC 15 Pro e i monitor ASUS compatibili, creando uno spazio di lavoro più integrato ed efficiente dal punto di vista energetico.

