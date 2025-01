Siri spiava le persone: in arrivo un maxi-risarcimento da Apple

Nel 2019 una class action ha evidenziato come l’assistente vocale Siri di Apple abbia violato la privacy degli utenti permettendo ad altri di ascoltare le registrazioni delle conversazioni avvenute tramite smartphone e tablet. Sotto la lente d’ingrandimento erano finite le attivazioni involontarie di Siri, ovvero quelle che l’utente non intendeva effettuare ma che sono avvenute ugualmente per fattori esterni (es. pubblicità, film o altro che pronunciano la frase di attivazione). Il processo è finalmente giunto al termine, con un accordo che vedrà Apple versare 95 milioni di dollari nelle casse degli utenti.

Apple pagherà 95 milioni di dollari, ma gli utenti riceveranno soltanto 20$

Crediti: Apple

Nonostante Apple non abbia mai tenuto segreto il fatto che le conversazioni degli utenti con Siri venivano analizzati dagli impiegati per migliorare il servizio, le attivazioni involontarie dell’assistente vocale hanno portato alla violazione della privacy degli utenti, con gli impiegati che hanno potuto ascoltare conversazioni private, informazioni sensibili e momenti intimi. Per questo motivo, la corte federale della California ha richiesto l’approvazione di una multa da 95 milioni di dollari per l’azienda di Cupertino.

Nonostante la cifra possa sembrare enorme, la class action ha incluso decine di milioni di utenti, motivo per il quale il risarcimento per ognuno sarà particolarmente basso. Apple, infatti, pagherà circa 20$ per ogni dispositivo iOS coinvolto nella class action. Secondo i calcoli effettuati dall’agenzia di stampa Reuters, il maxi-risarcimento equivarrebbe a soltanto 9 ore di lavoro ordinario per Apple, che nell’ultimo anno fiscale ha fatto registrare entrate per circa 94 miliardi di dollari.

