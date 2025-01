Tanti nuovi prodotti nel 2025, ma le priorità di Apple saranno AI e Siri

Non è di certo un segreto che Apple Intelligence sia ancora diversi passi indietro rispetto alla concorrenza e sembra saperlo bene anche Apple che potrebbe incentrare il suo 2025 sullo sviluppo delle funzionalità con intelligenza artificiale e sul miglioramento dell’assistente virtuale Siri. Stando alle informazioni emerse in rete nelle ultime ore, infatti, la compagnia di Cupertino sembra aver messo nel mirino questi due obiettivi, nonostante il nuovo anno porterà con se anche tantissimi nuovi prodotti e dispositivi.

Siri e AI le priorità di Apple: nel 2025 finalmente migliorerà l’assistente virtuale?

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, il capo dell’AI di Apple John Giannandrea avrebbe inviato ai dipendenti una comunicazione su quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere nel 2025 e che riguarderanno principlamente la costruzione di nuove tecnologie e il miglioramento di quelle vecchie. In particolare, il focus sarà tutto per Apple Intelligence e Siri, con l’assistente virtuale che potrebbe essere completamente ricostruito in favore di una migliore interazione con l’intelligenza artificiale. Gli obiettivi, infatti, potrebbero essere i seguenti:

Ricostruire la tecnologia alla base di Siri

Migliorare gli attuali modelli AI

Molte nuove funzionalità di Apple Intelligence, così come il nuovo design di Siri, potrebbero arrivare già con iOS 18.4, aggiornamento che segnerà il debutto dell’intelligenza artificiale di Apple anche nel resto del mondo. I rumor, tuttavia, suggeriscono che tante funzioni inizialmente previste per iOS 18 potrebbe slittare ad iOS 19, che starebbe anch’esso già subendo dei ritardi.

