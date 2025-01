Apple prepara un nuovo servizio: siete pronti per gli allenamenti con l’AI?

Il catalogo di servizi offerta da Apple per iPhone, iPad e Watch nel corso del 2025 potrebbe allargarsi con una nuova aggiunta che sicuramente farà felici gli amanti del fitness. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la compagnia di Cupertino sarebbe in procinto di sviluppare un nuovo servizio che possa aiutare gli utenti a svolgere gli allenamenti quotidiani con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

In arrivo una nuova versione dell’app Salute, con tanto di coach AI

Crediti: Apple

Stando alle informazioni condivise dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple starebbe lavorando ad un nuovo servizio legato al wellness, che permetterebbe agli utenti di allenarsi in autonomia con un coach basato sull’intelligenza artificiale. Il nuovo servizio, di cui al momento si ignora il nome, potrebbe arrivare insieme ad un restyling dell’app Salute e a nuove funzionalità per le AirPods, come il monitoraggio dei parametri vitali.

Ad alimentare il servizio potrebbe esserci ovviamente Apple Intelligence, che nel corso della primavera del 2025 arriverà finalmente anche in Europa e in Italia. Il nuovo servizio, inoltre, potrebbe anche entrare a far parte immediatamente dell’offerta di Apple One, l’abbonamento omni-inclusivo che permette di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dall’azienda di Cupertino.

