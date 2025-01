Apple lavora ad una nuova versione di visionOS: sarà compatibile anche con gli occhiali smart

Nonostante Vision Pro sia ben lontana dall’essere un successo economico, con una popolarità sempre più decrescente, Apple non sembra essere intenzionata a buttar via quanto di buono è riuscita a realizzare nel particolare settore della realtà mista. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, in gran segreto la compagnia di Cupertino starebbe lavorando ad un nuova versione di visionOS migliorata e compatibile con altri dispositivi come gli occhiali smart.

Apple non rinuncia agli occhiali smart: si lavora ad un nuova versione di visionOS

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman nella sua consueta newsletter, Apple avrebbe iniziato a lavorare su un nuovo progetto con il nome in codice “Atlas” che prevederebbe lo studio e la progettazione dei primi occhiali smart della compagnia. Il team, separato dalla sede centrale e ricollocato in una struttura segreta a Santa Clara, starebbe anche lavorando una nuova versione di visionOS, il sistema operativo di Vision Pro, con compatibilità per i nuovi dispositivi.

La particolare struttura con sede a Santa Clara sarebbe provvista anche di un settore di produzione, con cui il team potrà iniziare a testare fin da subito il nuovo hardware e in particolar modo i display. Il progetto, tuttavia, sarebbe ancora molto lontano dal rilascio: lo stesso giornalista, infatti, non si aspetta di vedere gli smart glass di Apple sul mercato prima di 3 anni o anche di più.

I lavori su Apple Vision Pro, tuttavia, continuano: nel 2025 sembrerebbe essere previsto l’arrivo di un nuovo modello con chip M5, mentre la compagnia di Cupertino sta lavorando su più fronti per garantire più funzionalità al visore, come il supporto per i controller PlayStation VR2.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le