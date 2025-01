Apple prepara l’espansione globale di News+: arriverà anche in Italia?

Una delle grandi novità del 2025 di Apple potrebbe riguardare l’espansione in tutto il mondo del servizio di notizie presente su iPhone, iPad e Mac. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, la compagnia di Cupertino avrebbe finalmente deciso di portare News (e l’abbonamento News+) in altri paesi, dopo aver fatto da apripista per l’aumento degli introiti nel settore editoriale.

Apple News+ sta per arrivare in tutto il mondo

Crediti: Apple

L’indiscrezione, lanciata dalle autorevoli fonti del Financial Times, suggeriscono che Apple siamo oramai pronta a lanciare il servizio News anche al di fuori di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia. Secondo le prime stime, sono circa 125 milioni gli utenti che ogni mese utilizzano questa piattaforma per informarsi e con l’espansione globale potrebbero diventare decisamente di più.

Con questa mossa, Apple spera che l’ampliamento della sua app News e il lavoro svolto per migliorare l’efficacia della pubblicità, possano contribuire a consolidare il ruolo della compagnia come fonte crescente di entrate per molti editori. Non è escluso, quindi, che Apple News possa arrivare anche in Italia: probabilmente, però, ci sarà primo bisogno di fare accordi con i grandi gruppi editoriali come GEDI, Mondadori, De Agostini e tanti altri.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le