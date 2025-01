iPhone SE 4 (iPhone 16E?) e iPad 11 stanno arrivando: ecco il possibile periodo di lancio

Che il 2025 sarebbe stato l’anno dell’arrivo del nuovo iPhone economico lo si sa ormai da tempo, ma in questi giorni sono emerse alcune indiscrezioni che potrebbero aiutarci a collocare meglio sul calendario la possibile data di uscita dei nuovi prodotti di Apple. La compagnia di Cupertino, infatti, oltre ad iPhone SE 4 (che potrebbe prendere il nome di iPhone 16E) ha in programma anche il lancio dei nuovi iPad 11, probabilmente entrambi nello stesso periodo.

Primavera impegnativa per Apple: in arrivo ci sono nuovi iPhone e iPad

Crediti: Apple

Secondo quanto suggerito dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple potrebbe lanciare sul mercato i nuovi prodotti nel mese di aprile, con iOS 18.3 e iPadOS 18.3 pre-installati. In programma ci sarebbero le presentazioni ufficiali (e i conseguenti arrivi sul mercato) dei nuovi iPhone SE 4 (che in Europa adesso mancano completamente dagli scaffali a causa della rimozione dalla vendita dei dispositivi Lightning) e del nuovo iPad 11, il modello base del tablet della compagnia.

Il lancio dei prodotti non coinciderebbe con quello di iOS 18.3 (previsto a cavallo tra gennaio e febbraio), ma a quanto pare l’arrivo sul mercato dei due nuovi prodotti anticiperebbe comunque la disponibilità di iOS 18.4, con cui per la prima volta Apple Intelligence arriverà anche in Europa. La primavera di Apple, quindi, potrebbe essere davvero impegnativa e ricca di eventi, considerando anche le tanto indiscrezioni che puntano all’arrivo dei nuovi dispositivi per la domotica.

