Sarà questo iPhone SE 4? Un nuovo leak mostra il design dal vivo

Il 2025 segnerà finalmente il ritorno sul mercato di iPhone SE con una quarta generazione che promette di fare faville nella fascia media. Rumor e indiscrezione nel corso dei precedenti mesi hanno provato a svelare quelle che saranno le fattezze del nuovo smartphone economico di Apple, ma grazie ad un nuovo dummy trapelato in rete potremmo avere finalmente un’idea chiara del design.

Display OLED, singola fotocamera e USB-C per il nuovo iPhone SE 4

Crediti: @SonnyDickson

Il leaker Sonny Dickson, in queste ore, ha mostrato su Twitter/X i due modelli di iPhone SE 4 che potrebbero arrivare sul mercato nei prossimi mesi. Uno in total black, l’altro in colorazione bianca con cornici che sembrano quasi dorate (purtroppo in questo senso le foto non chiariscono bene la colorazione), ma entrambi accomunati da un display OLED, un singolo sensore per la fotocamera con flash LED ed ovviamente il connettore USB-C (come previsto dall’Unione Europea).

Il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe arrivare sul mercato in primavera, con Apple che nel corso del 2025 sembrerebbe intenzionata a lanciare oltre 20 nuovi prodotti. Tra questi, dovrebbero esserci anche i nuovi HomePod e Apple TV, che rilanceranno prepotentemente l’azienda nel settore della domotica.

Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana, per scoprire finalmente qualche dettaglio in più su questo attesissimo “iPhone economico“.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le