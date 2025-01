Il nuovo iPad Air sta arrivando: svelato il chip per il tablet più sottile

Tra le grandi novità della primavera 2025 di Apple dovrebbe esserci anche la nuova generazione di iPad Air, di cui finalmente iniziano a trapelare alcuni dettagli. In particolar modo, un nuovo leak sembra aver fatto luce sulla specifica tecnica più importante per il tablet compatto di Cupertino, ovvero il chip Apple Silicon che lo andrà ad alimentare. Dopo M2, quindi, iPad Air è pronta ad un nuovo salto generazionale.

Il nuovo iPad Air potrà vantare la potenza del chip M3

Crediti: Evan Blass

Il celebre leaker Evan Blass ha pubblicato un documento in cui vengono elencati tutti i prodotti Apple in arrivo nella prima parte del 2025 e, oltre al nuovo iPhone SE 4, è presente anche l’inedito iPad Air di nuova generazione. Il tablet più sottile di Apple, quest’anno, potrebbe essere alimentato dal chip M3, lasciando M4 (e in futuro M5) in dotazione agli iPad Pro. Le prestazioni, quindi, sono destinate a migliorare, ma forse non come tutti avrebbero voluto.

Il lancio dei nuovi iPad Air è atteso per questa primavera, ma sono ancora molti i dettagli avvolti nel mistero per questo dispositivo: in particolare, sembra che ancora una volta lo schermo adotterà la tecnologia LCD, mentre per l’upgrade a OLED potremmo dover aspettare ancora un anno. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana, per scoprire quali novità ci riserverà Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le