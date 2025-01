Tutti vogliono iOS 18: è installato su oltre la metà di tutti gli iPhone del mondo

Nonostante iOS 18 abbia portato grandi novità soltanto per una cerchia abbastanza ristretta di nuovi dispositivi, sembrano proprio che gli utenti iPhone non abbiano alcuna intenzione di rinunciare alla versione più recente del sistema operativo mobile. Per la prima volta dal mese di settembre, infatti, Apple ha finalmente condiviso di dati relativi all’adozione di iOS 18 e iPadOS 18 su iPhone e iPad, evidenziando ancora una volta come la versione più recente dell’OS sia installata su oltre la metà di tutti i dispositivi del mondo.

iOS 18 è installato sul 76% degli iPhone recenti

Crediti: Apple

iOS 18 è stato lanciato nel mese di settembre e da allora sono state tantissime le installazioni, sia su iPhone che su iPad con iPadOS 18. Secondo i dati condivisi da Apple, il nuovo sistema operativo è installato sul 68% di tutti gli iPhone del mondo e sul 53% di tutti gli iPad. Numeri davvero eccellenti, considerando anche i tanti anni di supporto software forniti dalla compagnia di Cupertino. Di seguito i dati completi, con le installazioni che salgono se vengono considerati soltanto gli iPhone più recenti.

68% di tutti gli iPhone

53% di tutti gli iPad

76% degli iPhone rilasciati negli ultimi 4 anni

63% degli iPad rilasciati negli ultimi 4 anni

Con l’aggiornamento ad iOS 18.4, Apple Intelligence sarà disponibile anche in altri paesi (tra cui l’Italia), cosa che potrebbe contribuire ad aumentare il numero di installazioni del nuovo sistema operativo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le