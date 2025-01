iOS 18.3 è sempre più vicino: disponibile da oggi la versione RC

Lo sviluppo di iOS 18.3 sembra essere arrivato finalmente alle fasi finali, con Apple con in queste ore ha pubblicato la Release Candidate destinata a diventare tra qualche giorno la versione finale disponibile per tutti. Le novità, in questa ultima fase, sono davvero poche, anche se davvero molto importanti.

Apple lancia iOS 18.3 RC: tutte le novità

iOS 18.3 Release Candidate è disponibile da oggi sia nel canale “Developer Beta” che “Public Beta”, in modo che sia gli sviluppatori che gli iscritti all’Apple Beta Program possano accedere a questa nuova versione. La novità di questa RC sembra essere una sola, con Apple Intelligence che non dovrà più essere attivato manualmente, ma sarà attivo fin da subito per tutti.

Apple Intelligence adesso è attivo di default (opt-out e non più opt-in)

Per installare iOS 18.3 RC è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere uno dei canali Beta. Vale la pena sottolineare che la versione finale sarà disponibile per tutti presumibilmente la prossima settimana, a meno che non vengano scoperti nuovi bug.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le