Apple lancia iOS 18.3: tutte le novità

Con uno sviluppo durato poco più di un mese, Apple lancia in queste ore il terzo grande aggiornamento per iOS 18 che, a differenza dei precedenti due, risulta molto più piccolo e con novità quasi secondarie. Per gli utenti italiani, inoltre, le differenze saranno ancora meno, dato che la compagnia di Cupertino è impegnata a migliorare Apple Intelligence che in Europa arriverà soltanto ad aprile.

iOS 18.3 è arrivato: il nuovo aggiornamento disponibile da oggi

iOS 18.3 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18, ma le principali novità riguardano ancora una volta Apple Intelligence (che in Italia non è ancora disponibile). La compagnia guidata da Tim Cook, infatti, ha migliorato la gestione di Visual Intelligence e dei riepiloghi delle notifiche, mentre quello che trovate qui sotto è il changelog ufficiale per i dispositivi europei.

Se tocchi di nuovo il segno uguale, ora la calcolatrice ripete l’ultima operazione matematica.

È stato risolto un problema per cui la tastiera poteva scomparire iniziando a scrivere una richiesta a Siri.

È stato risolto un problema per cui la riproduzione audio continuava fino al termine di un brano anche dopo aver chiuso l’app Musica.

Per scaricare l’aggiornamento è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” per essere immediatamente notificati della disponibilità della nuova patch. Anche chi ha installato la versione RC troverà un nuovo aggiornamento OTA per la versione finale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le