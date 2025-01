iOS 18.3 Beta 2 disponibile da oggi: tutte le novità

Rispettando le tradizioni per questa tipologia di aggiornamento, Apple ha pubblicato in queste ore la seconda beta per iOS 18.3, il terzo aggiornamento del sistema operativo mobile per iPhone che potrebbe risultare anche il più piccolo tra tutti quelli arrivati e che sono ancora in arrivo.

Il nuovo aggiornamento di iOS 18 sta arrivando: seconda beta già disponibile

iOS 18.3 Beta 2 è disponibile da oggi con il numero di build 22D5040d nel canale riservato unicamente agli sviluppatori, con una versione pubblica che arriverà probabilmente soltanto tra qualche ora. Le novità, purtroppo, non sono tantissime proprio per la natura da “minor update” di questa nuova versione, ma c’è da segnalare comunque un importante bug risolto.

Risolto un bug che impediva di ripetere l’operazione effettuata nella calcolatrice premendo il tasto “=”.

Per installare questa nuova versione beta, sarà necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e scegliere il canale “Developer Beta“, per proseguire quindi con in download di iOS 18.3.

