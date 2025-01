Grave falla scoperta in TUTTI i chip Apple: iPhone, iPad e Mac a rischio

Per quanto i team di sicurezza possano impegnarsi, sembra essere proprio vero che nessun software o hardware sarà mai immune da bug e problemi. In questi giorni, infatti, anche i chip Apple Silicon sono caduti vittime di alcune pericolose falle che potrebbero esporre i dati personali dagli utenti agli occhi dei malintenzionati.

Scoperte alcune falle SLAP e FLOP sui chip di Apple più recenti

Crediti: Predictors Fail

I ricercatori del Georgia Institute of Technology hanno recentemente scoperto in molti chip Apple Silicon della falle di sicurezza di tipo SLAP (Speculation Attacks via Load Address Prediction) e FLOP (False Load Output Predictions), ovvero le stesse falle rese celebri con i nomi di Spectre e Meltdown per i chip di Intel.

Queste falle di sicurezza risalgono addirittura ai chip A15 e M2 (e tutte le versioni superiori) di conseguenza ne sono afflitti praticamente tutti gli iPhone, gli iPad e i Mac più recenti. Un attacco in grado di sfruttare le falle SLAP e FLOP potrebbe, per esempio, visualizzare il contenuto delle tab di Safari aperte in quel momento, oppure rubare altri tipi di dati sensibili. Di seguito la lista completa dei dispositivi colpiti:

iPhone 13

iPhone 14

iPhone 15

iPhone 16

iPhone SE (3rd gen)

iPad Air (dal 2021 in poi)

iPad Pro (dal 2021 in poi)

iPad mini (dal 2021 in poi)

MacBook Air (dal 2022 in poi)

MacBook Pro (dal 2022 in poi)

Mac mini (dal 2023 in poi)

Mac Studio (dal 2023 in poi)

iMac (dal 2023 in poi)

Mac Pro (dal 2023 in poi)

Ci sono però delle buone notizie: Apple, basandosi sulle proprie analisi, ha stabilito che le falle scoperte non rappresentino un rischio immediato per gli utenti. L’azienda, infatti, è stata informata a maggio 2024 per la falla SLAP e a settembre 2024 per quella FLOP. Al momento, tuttavia, non esiste alcun fix ed è consigliata grande cautela nel visitare siti web sconosciuti.

