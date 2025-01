Smartphone rubato? Android si blocca in automatico con questa funzione in arrivo anche su One UI 7

In occasione del Google I/O 2024, l’azienda di Mountain View ha illustrato alcune delle nuove funzionalità di Android 15 rese possibili grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Una di queste si chiama “Theft Detection Lock” e permette allo smartphone dotato del nuovo sistema operativo di riconoscere immediatamente un possibile tentativo di furto e bloccare in automatico il dispositivo.

Android 15 capisce da solo se lo smartphone è stato rubato: la funzione disponibile da ora

Crediti: Google Brasil

Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, la nuova funzione Theft Detection Lock può riconoscere i movimenti durante un tentativo di furto dello smartphone ed attivare un blocco dei contenuti per evitare che il malintenzionato utilizzi il dispositivo. Si tratta di una funzionalità che fa parte di un pacchetto più ampio di novità che Google ha intenzione di implementare per la privacy e la sicurezza.

Questa funzione è finalmente disponibile con Android 15 (dopo approfonditi test svolti in paesi come il Brasile) e in particolare sugli smartphone della serie Google Pixel. Con il rollout generale, invece, potranno sfruttare questo nuovo sistema di protezione anche dispositivi con Android 10 o superiore (e quindi non solo Android 15). Le nuove funzioni che gli utenti potranno sfruttare per proteggersi da eventuali furti sono 3:

Theft Detection Lock : utilizza i sensori dello smartphone, il Wi-Fi e la connessione agli smart device per capire se qualcuno vi ha strappato il cellulare di mano, bloccandolo automaticamente.

: utilizza i sensori dello smartphone, il Wi-Fi e la connessione agli smart device per capire se qualcuno vi ha strappato il cellulare di mano, bloccandolo automaticamente. Offline Device Lock : blocca lo smartphone rubato se qualcuno disattiva internet e il tracking della posizione

: blocca lo smartphone rubato se qualcuno disattiva internet e il tracking della posizione Remote Lock: tramite il sito ufficiale è possibile impostare un numero di telefono da chiamare per bloccare automaticamente un dispositivo rubato

Per sfruttare immediatamente queste nuove funzione è necessario entrare nel programma beta di Google Play Services, oppure attendere che il rollout venga completato anche per la versione stabile.

Crediti: 9to5Google

Questa funzionalità, inoltre, sarà disponibile immediatamente anche sui dispositivi Samsung Galaxy che effettueranno l’aggiornamento alla One UI 7. In particolar modo, i primi dispositivi a poter sfruttare questa particolare funzione saranno i Samsung Galaxy S25, che avranno pre-installato Android 15 e la nuova versione dell’interfaccia sviluppata dal team coreano.

Ultimo aggiornamento: 24 gennaio

