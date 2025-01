Android 16 rinnova lo splitscreen per i tablet: ecco quante app sarà possibile visualizzare

Manca ancora qualche mese al lancio ufficiale di Android 16, ma le prime versioni dedicate agli sviluppatori lasciano già intravedere quelle che potrebbero essere le novità della nuova versione del sistema operativo. Nella Developer Preview 2, per esempio, è stata scoperta una nuova funzionalità ispirata alla OxygenOS: una modalità splitscreen rinnovata per mostrare più app contemporaneamente.

Android 16 prende in prestito una delle migliori funzionalità di OxygenOS

Crediti: Android Authority

Il sistema Open Canvas, che ha debuttato su OnePlus Open e in seguito su OnePlus Pad 2, permette di mostrare fino a 3 app aperte contemporaneamente sullo schermo, con due app che occupano il 90% dello spazio e la terza soltanto il 10%. Anche Google sta lavorando ad un sistema simile per lo splitscreen di Android 16, offrendo anche la possibilità di visualizzare le 3 app con lo stesso spazio per tutte.

Gli esperti di Android Authority, infatti, hanno scoperto la nuova funzionalità già integrata nella Developer Preview 2, con la possibilità che venga presentata pubblicamente già con il lancio della prima beta, che dovrebbe essere oramai imminente stando alla roadmap. Non possiamo quindi far altro che aspettare il lancio di Android 16 Beta 1 per scoprire se il nuovo multitasking verrà integrato ufficialmente nel sistema operativo.

