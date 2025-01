ANBERNIC RG40XX H: retro console quasi a metà prezzo, con questo Coupon!

La settimana delle offerte di Banggood si conclude con un occhio all’intrattenimento: nei giorni scorsi abbiamo visto varie soluzioni smart home (tra sensori per porte e finestre, termostati smart per caldaia e prese smart a prezzo stracciato) mentre l’occasione di oggi vede protagonista una retro console davvero niente male. ANBERNIC RG40XX H costa quasi la metà utilizzando questo nuovo Coupon su Banggood!

La retro console ANBERNIC RG40XX H è in offerta con codice sconto su Banggood: effetto nostalgia a prezzo ribassato

Crediti: ANBERNIC

Basta riscattare il codice sconto “BGa3717d” ed il prezzo di ANBERNIC RG40XX H scenderà a soli 68€: una retro console completa a tutto tondo, con buone specifiche, un design che strizza l’occhio alle console handheld più moderne ed due luci LED RGB personalizzabili (integrati negli stick analogici). Il dispositivo offre uno schermo IPS da 4″ di diagonale, un chipset H700, 1 GB di RAM LPDDR4, uno speaker integrato ed una capiente batteria da 3.200 mAh.

Crediti: ANBERNIC

In termini di autonomia parliamo di circa 6 ore di utilizzo (come riportato dallo store), mentre i già citati LED RGB supportano varie modalità e combinazioni di colori. Tra le altre caratteristiche abbiamo la connettività Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 4.2 e perfino un ingresso HDMI per utilizzare un monitor esterno. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

