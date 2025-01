Amazfit Active 2 ufficiale: lo sportwatch è tornato, con un nuovo look

Il 2025 si apre all’insegna dello sport, con il nuovo indossabile targato Zepp. Amazfit Active 2 è il capitolo più recente della serie, ora con un look nuovo di zecca e tante funzionalità premium (con caratteristiche per fitness e salute). Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo wearable del brand, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita (prossimamente anche in Italia).

Amazfit Active 2: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Amazfit

Il primo Amazfit Active ha debuttato nel 2023 con un look casual, caratterizzato da un formato squadrato; un anno dopo è stata la volta del modello Active Edge, con un design circolare ed un corpo rugged (uno sportwatch davvero niente male). Ed ora tocca al secondo capitolo: Amazfit Active 2 rompe con il primo modello e segue la scia della versione Active, proponendo nuovamente uno schermo rotondo (ma senza i rinforzi rugged). Stavolta la casa cinese ha deciso di optare per una doppia versione, standard e premium.

Il modello standard presenta una lunetta in acciaio inossidabile, un corpo in polimero ed un cinturino sportivo in silicone; il display è protetto da un vetro temperato 2.5D. Il modello premium sale di livello offrendo una protezione in vetro zaffiro, un cinturino in vera pelle (in confezione c’è anche un cinturino in silicone rosso) ed la connettività NFC per i pagamenti con Zepp Pay.

Crediti: Amazfit

Per quanto riguarda le caratteristiche comuni, entrambe le versioni di Amazfit Active 2 montano uno schermo AMOLED da 1,32″ HD con una luminosità di picco di ben 2.000 nit, sono reistenti alle immersioni fino a 5 ATM, offrono microfono e speaker integrati (quindi supportano le chiamate Bluetooth) ed hanno il GPS. L’autonomia si spinge fino a 10 giorni con un utilizzo tipico, fino a 19 giorni in modalità risparmio energetico, fino a 5 giorni con un utilizzo intenso e fino a 21 ore con un uso continuo del GPS. Lo sportwatch supporta oltre 160 modalità sportive, con il riconoscimento smart di almeno 8 attività; c’è il monitoraggio continuo dell’attività cardiaca, quello SpO2 e anche il controllo della temperatura.

Crediti: Amazfit

Il nuovo Amazfit Active 2 ha debuttato ufficialmente in alcuni mercati, al prezzo di 99,9$ e di 129,9$ (rispettivamente per la versione standard e quella premium). L’indossabile è presente anche nel sito italiano, ma al momento mancano dettagli su prezzo e disponibilità.

dimensioni di 43,9 x 43,9 x 9,9 mm per un peso di 31,65/29,5 grammi (Premium/Versione Standard)

cornice in acciaio inossidabile + corpo in polimero + cinturino in silicone e vetro protettivo 2.5D (Versione Standard) oppure in vera pelle (Versione Premium) e vetro zaffiro (Versione Premium)

display AMOLED da 1,32″ HD (466 x 466 pixel) con AOD, 353 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità

da (466 x 466 pixel) con AOD, 353 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità chipset /

/ GB di RAM

/ GB di ROM

batteria da 270 mAh con ricarica rapida ( fino a 10 giorni di autonomia con utilizzo tipico, 19 giorni con Battery Saver Mode, 21 ore con uso continuo del GPS)

di autonomia con utilizzo tipico, 19 giorni con Battery Saver Mode, 21 ore con uso continuo del GPS) impermeabilità fino a 5 ATM

speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Bluetooth 5.2, GPS , NFC (solo Versione Premium)

, (solo Versione Premium) sensore PPG BioTracker 6.0 (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno), sensore di temperatura , sensore di luminosità per il display, barometro

, sonno), sensore di , sensore di luminosità per il display, barometro oltre 160 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo Zepp OS

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le