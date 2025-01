YouTube: indecisi su cosa vedere? Ci pensa il nuovo tasto Play Something

Quante volte vi capita di aprire le app di streaming e passare ore a cercare qualcosa da vedere, per poi finire a non vedere nulla? Questo è il problema che sembra essere intenzionata a risolvere Google con una nuova funzione per l’app ufficiale di YouTube. In questi giorni, infatti, alcuni utenti hanno avuto modo di testare il pulsante “Play something” che porterà nell’app la riproduzione casuale.

YouTube testa una nuova funzione per i più indecisi: in arrivo la riproduzione casuale

Crediti: 9to5Google

Con la versione 19.50 di YouTube per Android, alcuni utenti hanno ricevuto in anteprima il nuovo pulsante “Play something“, che permette di avviare la riproduzione casuale dei contenuti sul popolare servizio di streaming video. I primi avvistamenti di questa nuova funzione si erano avuti già durante lo scorso anno, ma sembra finalmente che il pulsante sia pronto ad arrivare anche in pianta stabile.

“Play something” compare principalmente nella Home dell’app di YouTube ed una volta premuto avvia la riproduzione di un filmato casuale tra quelli più popolari del momento, tenendo (presumibilmente) in considerazioni anche i gusti e le preferenze salvate sul proprio account.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi che possa essere una delle novità in arrivo su YouTube nel corso del 2025.

