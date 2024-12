YouTube espande il doppiaggio con AI: adesso è disponibile anche in italiano

Ci stiamo facendo pian piano l’abitudine, ma sorprende sempre vedere come l’intelligenza artificiale possa creare contenuti da zero e semplificare anche i lavori più complessi. Sembra saperlo bene Google, che ha deciso di mettere il team di Aloud a lavoro su YouTube per consentire la creazione del doppiaggio dei video con l’IA.

Il team di Aloud si unisce a YouTube per la creazione del doppiaggio con IA

L’annuncio è arrivato nel corso del VidCon, con il team di Aloud proveniente dall’incubatrice Area 120 di Google che iniziare a lavorare all’implementazione della loro tecnologia su YouTube. Questa intelligenza artificiale consentirà la creazione da zero del doppiaggio per i video del celebre servizio di streaming online.

Questo strumento è già nelle mani di centinaia di creator per i primi test, ma come funzione davvero? L’intelligenza artificiale sviluppata da Aloud in prima istanza trascrive l’intero video, in modo da fornire uno script che può essere revisionato e modificato. Successivamente, l’IA traduce il testo ed inizia a produrre il doppiaggio (come mostrato nel video che trovate qui in alto).

Come preannunciato dalla portavoce Jessica Gibby nella scorsa estate, a partire dal mese di dicembre 2024 la funzione di doppiaggio con AI di YouTube è disponibile per un gruppo molto più ampio di creator, che potranno tradurre automaticamente i loro video dall’inglese al francese, tedesco, hindi, italiano, spagnolo, indonesiano, giapponese e portoghese.

Quella di YouTube è una risposta prepotente al servizio presentato dai rivali di Vimeo, che consente di creare un copione da zero grazie all’intelligenza artificiale.

Ultimo aggiornamento: 11 dicembre

