Xiaomi SU7 Max fa tappa a Milano: l’auto elettrica di Xiaomi per la prima volta in Italia!

Dopo Barcellona (durante il MWC di quest’anno) e Parigi, finalmente Xiaomi Auto (la divisione del brand dedicata al settore EV) arriva in Italia. Il veicolo elettrico Xiaomi SU7 Max, a quasi un anno dal debutto, viene proposta per la prima volta in esposizione nel nostro paese. E ovviamente non manca uno spazio esclusivo arricchito dai prodotti dell’ecosistema Xiaomi, a fare da cornice ad una delle soluzioni più innovative della casa cinese.

Xiaomi SU7 Max debutta per la prima volta in Italia: il veicolo elettrico è in esposizione a Milano ed ecco dove trovarlo

Crediti: Xiaomi

L’appuntamento con Xiaomi SU7 Max è a Milano, in Piazza Duca D’Aosta (di fronte alla Stazione Centrale): fino al 6 gennaio si potrà ammirare per la prima volta dal vivo l’auto elettrica del brand asiatico. Per l’occasione, Xiaomi ha allestito – all’interno del Villaggio di Natale ‘Senstation Winter’, un progetto di Grandi Stazioni Retail – un esclusivo spazio che permetterà ai visitatori di immergersi nel suo universo tecnologico, scoprendo e toccando con mano anche i prodotti e dispositivi che compongono l’ecosistema Xiaomi e che rendono concreta la visione di una quotidianità sempre più smart e innovativa.

Protagonista assoluta dell’esposizione, Xiaomi SU7 Max è una berlina full-size che unisce prestazioni straordinarie a un’anima green. Grazie a tecnologie avanzate – tra cui motori elettrici di nuova generazione, batterie ultra-performanti, sistemi di guida autonoma e un abitacolo intelligente – la casa di Lei Jun ha trasformato il concetto tradizionale di auto in uno spazio mobile pensato per migliorare e impattare positivamente sulle abitudini quotidiane. E ovviamente noi di GizChina.it non potevamo mancare all’appuntamento con l’auto elettrica di Xiaomi!

Xiaomi Auto arriverà in Europa?

Crediti: Xiaomi

Ovviamente al momento è ancora tutto nebuloso e quella di Milano è “solo” un’esposizione dedicata al modello maggiore della prima gamma di auto elettriche Xiaomi. La linea EV del brand comprende i modelli SU7, SU7 Ultra e YU7 ma ovviamente tutta l’attenzione Global è focalizzata sulle auto della prima serie. Durante un evento speciale tenutosi a Parigi, il fondatore Lei Jun ha svelato l’intenzione di portare Xiaomi Auto in Europa prima del 2030; tuttavia le ultime indiscrezioni spingono sull’acceleratore, anche se per ora manca ancora una periodo preciso e non è dato di sapere quali saranno i paesi interessati.

