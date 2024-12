SU7, vendite da record: nuovo modello per i 15 anni di Xiaomi

Venne presentata a dicembre 2023 per poi essere commercializzata a marzo 2024: da allora, Xiaomi SU7 ha riscosso un certo grado di apprezzamento, tanto da arrivare a superare le 130.000 unità in meno di un anno. La divisione automobilistica di Xiaomi ha annunciato il traguardo per celebrare non solo il raggiungimento ma anche il superamento degli obiettivi prefissati (almeno 100.000 unità) in anticipo rispetto a quanto previsto. Per l’occasione, la compagnia ha deciso di rendere omaggio anche al suo 15° anniversario rilanciando l’auto elettrica in una nuova colorazione.

Nuova colorazione della Xiaomi SU7 per commemorare il quindicesimo anniversario

Quando venne annunciata SU7, il co-fondatore Lei Jun mise nero su bianco la volontà di rendere Xiaomi uno dei primi cinque produttori automobilistici al mondo nel giro di 20 anni. Ci vorrà ancora molto tempo per scoprire se gli sforzi saranno ripagati: nel frattempo, i 15 anni d’esistenza dell’azienda vengono festeggiati con questa edizione limitata di SU7, in vendita dall’1 gennaio.

Ricordiamo che Xiaomi SU7 è disponibile all’acquisto in Cina a partire da 215.900 CNY (28.391€) per il modello base, salendo a 245.900 CNY (32.336€) per la variante SU7 Pro e 299.900 CNY (39.437€) per quella SU7 Max. Ma in ballo ci sono anche la supercar Xiaomi SU7 Ultra e soprattutto il primo SUV elettrico che conosceremo nel 2025 come Xiaomi YU7.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le