Questo gadget smart Xiaomi rende più piacevoli le videochiamate (ed è utile per la sicurezza)

La compagnia di Lei Jun non è di certo nuova in fatto di sicurezza: nel suo ecosistema ospita anche varie IP Camera da interno e da esterno, ma l’ultima novità (lanciata in patria) è particolare ed economica. Si chiama Xiaomi Smart Camera Video Call Edition e promette di rendere più comode le videochiamate, offrendo anche tante altre funzionalità e ad un prezzo ragionevole!

Xiaomi Smart Camera Video Call Edition: caratteristiche e prezzo del nuovo gadget economico per la casa

Un po’ videocamera di sorveglianza e un po’ assistente smart, Xiaomi Smart Camera Video Call Edition è un gadget utilissimo che cela numerose funzionalità. Si tratta di un piccolo smart display con una fotocamera, uno schermo ed un pulsante per accettare o chiudere le chiamate. Il dispositivo si rivela utile per effettuare videochiamate in casa, senza l’ausilio del telefono, lasciando quindi le mani libere; è presente un piccolo pannello IPS a colori, con dimensioni da 3,5″ e risoluzione 480 x 320 pixel. C’è una fotocamera da 4 MP con un grandangolo da 131° ed uno speaker integrato; inoltre è possibile inclinare il corpo sulla basetta, per facilitare la visualizzazione durante le chiamate.

Ovviamente si tratta di un gadget smart: si collega al telefono ed è in grado di mostrare data, orario e meteo, ma è anche possibile impostare promemoria e sveglie. Inoltre funge anche da videocamera di sorveglianza: è presente il rilevamento delle persone tramite AI, con riconoscimento dei membri della famiglia, insieme al rilevamento di suoni e movimenti nella stanza. Il gadget invia notifiche allo smartphone (attraverso l’app di Xiaomi), può anche essere controllato da remoto e presenta dei sensori ad infrarossi per la visione notturna, tutte caratteristiche tipiche di una normale IP Camera.

Dotata di un look minimale e tante funzioni utili, Xiaomi Smart Camera Video Call Edition è disponibile in Cina al prezzo di circa 39€ al cambio attuale, ossia 299 CNY. Teniamo le dita incrociate e speriamo che arrivi anche da noi, magari ad un prezzo altrettanto invitante! Nel frattempo, date un’occhiata allo store italiano di Xiaomi: ci sono tante IP Camera in promo, con prezzi a partire da 24,9€ (nel momento in cui scriviamo).

