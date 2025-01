Xiaomi lancia il sistema 1+3+8 e migliora la politica degli aggiornamenti: ecco cosa cambia

Se da un lato la casa di Lei Jun ha optato per un giro di vite nei confronti dello sblocco del bootloader, dall’altro arrivano novità positive per quanto riguarda i futuri update software. Xiaomi ha annunciato il nuovo piano di aggiornamenti 1+3+8, un cambiamento dedicato ai principali smartphone del brand e che partirà dalla Cina (probabilmente farà capolino in un secondo momento anche a livello Global).

Xiaomi annuncia la sua nuova politica degli aggiornamenti 1+3+8

Xiaomi 14 Ultra – Crediti: Xiaomi

Di recente OnePlus ha annunciato un cambiamento nella sua politica degli update software, con l’introduzione di una serie di aggiornamenti mensili volti ad introdurre miglioramenti con costanza. Nelle scorse settimane ha iniziato a girare la voce di una novità simile anche per la rivale Xiaomi ed ora è arrivata la conferma. Come anticipato anche in apertura, la nuova politica degli aggiornamenti 1+3+8 riguarderà solo gli smartphone Xiaomi e Redmi in Cina, ma non è detto che non arriverà anche alle nostre latitudini. Ormai la questione degli aggiornamenti è diventata vitale per gli utenti Android – che pretendono un supporto duraturo – e i principali brand stanno migliorando progressivamente (ecco il nostro approfondimento aggiornato su quali produttori aggiornano di più).

Tornando a Xiaomi, questa nuova politica garantisce una serie di aggiornamenti durante il corso dell’anno e non solo. Ecco cosa significano i numeri e la strategia che c’è dietro.

1 – gli smartphone Xiaomi/Redmi riceveranno almeno 1 major update di HyperOS ogni anno;

ogni anno; 3 – gli smartphone supportati riceveranno 3 aggiornamenti annuali con l’introduzione di nuove funzionalità (tramite OTA);

l’introduzione di (tramite OTA); 8 – i telefoni supportati riceveranno un minimo di 8 update annuali dedicati alla risoluzione di bug e all’aggiornamento delle patch di sicurezza.

Quali sono gli smartphone Xiaomi e Redmi supportati

Insieme ad annunciare questa nuova politica di aggiornamenti annuali, Xiaomi ha confermato anche gli smartphone supportati: precisamente si tratta di tutti i telefoni Xiaomi e Redmi lanciati a partire dal 2025, più alcuni modelli precedenti.

A partire da oggi Xiaomi 15, 15 Pro Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Pro Titanium, 14 Ultra Redmi K80 Pro, K80 Redmi K70 Ultra

Entro il 20 gennaio Xiaomi MIX Fold 4, MIX Flip Redmi K70, K70 Pro, K70E Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 6S Pro 12.4

Entro il 27 gennaio Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra Xiaomi MIX Fold 3 Xiaomi CIVI 4 Pro Redmi K60 Ultra, K60 Pro Redmi Turbo 3, Turbo 4



