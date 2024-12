Scovato il budget phone Xiaomi di inizio anno: Redmi A5 avrà una grande novità

L’inizio del nuovo anno si rivela ricco di sorprese per gli appassionati di Xiaomi in Italia e a livello globale. L’ennesima novità arriva sotto forma di leak, ma potrebbe fare capolino già nei primi mesi del 2025: si tratta di Redmi A5, budget phone che a questo giro dovrebbe offrire una graditissima aggiunta.

Redmi A5 certificato e ci sono buone notizie per il prossimo budget phone di Xiaomi

A4 – Crediti: Redmi

L’attuale Redmi A4 è stato presentato a novembre: si tratta dello Xiaomi 5G più economico sulla piazza e speriamo di vederlo presto anche in Italia (il precedente A3 è arrivato da noi). Il prossimo Redmi A5 potrebbe avere dalla sua una caratteristica che fa gola, vista la sua natura di budget phone: il telefono è stato certificato presso vari enti e con molteplici sigle. Il numero di modello sarebbe 25028RN03G (Global) ma ci sono anche versioni dedicate a mercati precisi (come l’India), una variante a marchio POCO (25028PC03G) e poi la sorpresa. Il budget phone Xiaomi è presente anche come 25028RN03Y o 25028PC03L: si tratterebbe delle versioni internazionali a marchio Redmi o POCO, in entrambi i casi con il supporto NFC.

Insomma, il prossimo Redmi A5 dovrebbe offrire l’NFC (o almeno ci sarà una variante dedicata, forse come scelta opzionale o dedicata solo ad alcuni mercati). Inoltre per certi paesi non ancora specificati ci sarebbe un rebrand a marchio POCO. Sappiamo poi che i numeri di modello dei telefoni Xiaomi possono nascondere qualcosina in più: le cifre “2502“, infatti indicherebbero un’uscita prevista per febbraio (o al massimo marzo).

Per ora il modello A4 non ha ancora fatto capolino in Italia ma a questo punto conviene più tenere le dita incrociate per il prossimo Redmi A5, vista la possibilità di sfruttare l’NFC per i pagamenti (e magari ci sarà anche la connettività 5G).

