Redmi 14 e POCO M7: avvistati due nuovi budget phone 4G

Nonostante il lancio di un’interna gamma di smartphone con connettività 5G (tra Cina e Global siamo a ben 6 modelli), Xiaomi non molla il mercato dei telefoni LTE. Un chiaro segno di quanto il nuovo standard non sia ancora diffuso completamente, e di conseguenza ecco fare capolino dei dispositivi economici e ancora legati al solo 4G; le prossime aggiunte saranno Redmi 14 e POCO M7, come svelato dalle recenti certificazioni.

Redmi 14 4G e POCO M7 4G: da Xiaomi continuano ad arrivare smartphone economici LTE

Redmi 13 4G – Crediti Redmi

I nuovi smartphone LTE di Xiaomi sono stati avvistati nel database dell’ente certificativo EEC, con riscontri anche negli elenchi IMEI. Si tratterebbe di Redmi 14 4G, siglato 25028RN03A, e di POCO M7 4G, con il numero di modello 25028PC03G. Entrambi i telefoni faranno affidamento solo sulla connettività LTE e dovrebbero avere a bordo chipset MediaTek; inoltre il lancio è previsto per i mercati Global, probabilmente anche alle nostre latitudini dato che sia Redmi 13 che POCO M6 (4G) sono stati commercializzati in Italia.

Nonostante la diffusione del 5G, continuano a fare capolino smartphone LTE: di recente Xiaomi ha presentato la serie Redmi Note 14, ma sembra che prossimamente arriverà anche Redmi Note 14 Pro 4G (di certo solo per i mercati internazionali). L’ultimo budget phone solo LTE della casa cinese – disponibile anche in Italia – è Redmi 14C, un modello particolarmente accessibile (in vendita intorno ai 100€). Tra le altre novità segnaliamo il debutto di POCO M7 Pro 5G, in arrivo a stretto giro (a partire dall’India); inoltre, per non farci mancare nulla, ci sarà anche POCO M7 5G, avvistato con la sigla 24108PCE2I.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le