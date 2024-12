POCO M7 Pro 5G ufficiale: la serie M sale di livello, ma a prezzo stracciato

Xiaomi presenta un nuovo modello della serie M, fresco di lancio a livello Global ma per ora disponibile solo in India. Si tratta di POCO M7 Pro 5G, mid-range interessantissimo viste le specifiche tecniche ed il prezzo a cui viene proposto: speriamo di vederlo anche alle nostre latitudini, magari a cifre altrettanto interessanti!

POCO M7 Pro 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo mid-range Xiaomi

Crediti: POCO

Il “nuovo” POCO M7 Pro 5G è inedito solo nel nome: come pronosticato nei giorni scorsi (e come emerso anche dalle varie certificazioni) si tratta del rebrand occidentale di Redmi Note 14 5G cinese. Quest’ultimo ha due fotocamere mentre Redmi Note 14 5G Global guadagna un triplo modulo. Per quanto riguarda il modello POCO, le specifiche restano invariate (in parte, la selfie camera passa da 16 MP per il cugino cinese a 20 MP per la controparte Global); il design cambia leggermente, con il tocco fresco e stravagante tipico del brand partner di Xiaomi e Redmi.

Passando alle varie caratteristiche, POCO M7 Pro presenta tante migliorie rispetto al predecessore: lo schermo OLED da 6,67″ Full HD a 120 Hz non cambia ma a questo giro è presente un lettore d’impronte digitali sotto il display. Il chipset che muove il tutto è il Dimensity 7025 Ultra di MediaTek mentre lato software il device arriva con Android 14 e HyperOS (con 2 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza). C’è una fotocamera Sony LYT-600 da 50 MP con OIS, una batteria da 5.110 mAh, il supporto alla ricarica da 45W e perfino la certificazione IP64.

Crediti: POCO Crediti: POCO Crediti: POCO

POCO M7 Pro 5G debutta in India nei tagli da 6/128 GB e da 8/256 GB, rispettivamente al prezzo di circa 168€ e 190€ al cambio attuale (14,999 INR e 17,999 INR). In Italia abbiamo assistito al lancio di POCO M6 Pro 4G mentre il modello 5G è rimasto esclusivo dell’India. Teniamo le dita incrociate e speriamo che stavolta Xiaomi decida di puntare maggiormente sul nuovo standard di connettività anche per il nostro paese.

POCO M7 Pro 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display OLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

flat da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU IMG BXM-8-256

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.5-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , profondità di campo

(f/1.5-2.4) con , stabilizzazione , profondità di campo Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, mini jack cuffie da 3,5 mm

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

