POCO C75 5G ufficiale e batte Redmi: è lui lo smartphone 5G Xiaomi più economico

A distanza di alcune settimane dal lancio della versione LTE, ecco un gradito ritorno (ovviamente in salsa budget). POCO C75 5G è la nuova incarnazione dell’entry level di Xiaomi, ora ufficiale in versione Global (per il momento solo in India): andiamo a scoprire tutte le novità e le differenze rispetto alla controparte solo 4G, le specifiche tecniche ed il prezzo (allettante).

POCO C75 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo budget phone Xiaomi

In termini di design, POCO C75 5G ricalca quanto visto con la versione LTE: c’è una doppia fotocamera con sensore principale Sony da 50 MP, un ampio modulo circolare posizionato al centro della cover posteriore, una scocca con doppia finitura ed un notch a goccia. Lo schermo è un pannello LCD da 6,88″ HD a 120 Hz, mentre cambia il SoC: a questo giro abbiamo lo Snapdragon 4s Gen 2 di Qualcomm, ovviamente con un modem 5G integrato. C’è una batteria da 5.160 mAh con ricarica da 18W e l’ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

Il budget phone è stato presentato insieme a POCO M7 Pro 5G, mid-range economico e stiloso. Al momento il nuovo POCO C75 5G è stato presentato solo in India, al prezzo di soli 7.999 INR, circa 89€ al cambio attuale. Si tratta dello smartphone 5G più economico di Xiaomi ed ha soffiato la palma al recente Redmi A4 (da cui prendere parte delle specifiche e il design).

Ricordiamo che POCO C75 4G è stato presentato in Italia, quindi teniamo le dita incrociate e speriamo che arrivi anche la nuova versione. Dato che il precedente C65 è stato lanciato solo in versione LTE, questa doppia configurazione di C75 rappresenta una prima volta per la serie.

POCO C75 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 171,88 x 77,8 x 8,22 mm per un peso di 204 grammi

Certificazione IP52

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

Display IPS LCD da 6,88″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI

(1.600 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI SoC Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core 2 x 2,0 GHz A78 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU Adreno

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite Batteria da 5.160 mAh con ricarica da 18W

con ricarica da Supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, ingresso mini-jack

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8 con sensore principale Sony e secondario B&W

f/1.8 con sensore principale Sony e secondario B&W Selfie camera da 5 MP f/2.2

f/2.2 Software Android 14 con Xiaomi HyperOS

