Xiaomi rilancia la sua cassaforte smart: tiene al sicuro i tuoi preziosi!

L’ecosistema di Xiaomi è ricco di prodotti, con tantissime soluzioni che abbracciano praticamente ogni ambito. Stavolta la casa cinese pensa alla sicurezza, o meglio ci ripensa: Xiaomi Mijia Smart Safe Box è la cassaforte intelligente del brand e dopo diversi anni fuori dai radar è stata lanciata nuovamente tramite i canali ufficiali (in patria).

La cassaforte Xiaomi Mijia Smart Safe Box di nuovo disponibile: l’ecosistema di prodotti del brand non si smentisce mai

Crediti: Xiaomi

A volte ritornano, e vale anche per prodotti usciti nel 2021: la compagnia di Lei Jun ha lanciato nuovamente la sua cassaforte Xiaomi Mijia Smart Safe Box, dotata di funzionalità intelligenti e proposta ad un prezzo stracciato. Il dispositivo misura 300 x 400 x 300 mm per un peso di 14 kg; il corpo è realizzato in acciaio al carbonio MN 65, con uno sportello in acciaio Q235 ed un fermo da 19 mm di diametro. Ovviamente si tratta di un prodotto smart, con connettività Wi-Fi e Bluetooth, insieme ad un chip proprietario con un algoritmo di crittografia avanzato. La cassaforte offre fino a 6 metodi di apertura: attraverso il riconoscimento dell’impronta digitale, tramite password o password monouso, autenticazione a due fattori, sblocco con chiave oppure da remoto, utilizzando lo smartphone.

All’interno sono presenti due scomparti mentre l’autonomia è affidata a quattro batterie AA (che offrono fino a 12 mesi di utilizzo); per le emergenze è anche possibile sfruttare l’alimentazione tramite USB-C. Ovviamente trattandosi di un prodotto Xiaomi è impossibile non aspettarsi un prezzo super convincente: solo 649 CNY in patria, ossia circa 84€ al cambio attuale. Purtroppo noi occidentali dobbiamo dimenticare cifre simili: la cassaforte Xiaomi Mijia Smart Safe Box è acquistabile su AliExpress a 293€, con spedizione gratuita. In alternativa è disponibile anche su Alibaba a 146€ (con spedizione compresa): tuttavia in questo caso potrebbero essere previsti dei dazi doganali.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le