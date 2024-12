Xiaomi CIVI 5 Pro volerà alto: tracciato il profilo del prossimo Camera Phone

Nonostante il numero spropositato di smartphone Xiaomi, POCO e Redmi, non tutto arriva alle nostre latitudini. In alcuni casi è meglio così, ma in altro forse stiamo perdendo dei validi modelli: è stato così per CIVI 4 Pro e speriamo che non sarà lo stesso per la prossima aggiunta alla serie. Xiaomi CIVI 5 Pro si preannuncia come un Camera Phone con tutti i crismi: ecco cosa possiamo aspettarci, secondo le ultime indiscrezioni dalla Cina.

Xiaomi CIVI 5 Pro: cosa aspettarsi dal prossimo Camera Phone? Tanto, secondo gli ultimi leak

CIVI 4 Pro – Crediti: Xiaomi

Al momento i dettagli di Xiaomi CIVI 5 Pro sono ancora poco concreti, eppure già delineano un dispositivo di alto profilo. La gamma ha visto delle ristrutturazioni interne a livello di team mentre quest’anno è uscito solo CIVI 4 Pro (e la sua controparte Global Xiaomi 14 CIVI, lanciata solo in India) nel primo trimestre e poi la serie è finita lontano dai radar. Tuttavia la stessa casa cinese ha confermato che arriverà un nuovo Camera Phone e che la serie non è stata cancellata. Ed ora le indiscrezioni cominciano a tracciare il profilo della prossima aggiunta alla famiglia.

Sappiamo già che Xiaomi CIVI 5 Pro sarà mosso dallo Snapdragon 8s Elite: ovviamente si tratta sempre di leak, quindi di dettagli da prendere con cautela. Il nuovo chipset, ancora inedito, dovrebbe essere una versione leggermente inferire allo Snapdragon 8 Elite, attuale SoC di punta (a bordo di tutti i principali top di gamma, insieme al Dimensity 9400 di MediaTek). Si prospetta una soluzione a 3 nm con core Oryon, ma per ora sono solo speculazioni.

CIVI 4 Pro – Crediti: Xiaomi

Intanto un noto insider cinese ha svelato qualche dettaglio in può sul prossimo Camera Phone: dovremmo avere uno schermo con micro-curvature su quattro lati, risoluzione 1.5K ed un punch hole a pillola per una doppia selfie camera. Non dovrebbe cambiare lo stile della fotocamera, ossia un modulo circolare posizionato in alto a sinistra della cover posteriore. Non mancherà un teleobiettivo e ritornerà anche la collaborazione con Leica; il tutto sarà alimentato da una batteria di circa 5.000 mAh, quindi niente soluzione astronomiche da 6.000/7.000 mAh come visto di recente su vari dispositivi. Tra le novità ci sarebbe anche un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni sotto il display.

Mancano ancora certezze sull’uscita: probabilmente il debutto di Xiaomi CIVI 5 Pro sarebbe previsto per il primo trimestre del 2025, forse nel corso del mese di marzo.

Xiaomi CIVI 5 Pro – Scheda tecnica presunta

Ovviamente si tratta solo di una bozza, unendo le indiscrezioni svelate in precedenza con vari aspetti dell’attuale modello CIVI. Le dimensioni del display non sono ancora note e lo stesso vale per la potenza della ricarica rapida e la presenza di Xiaomi AISP e Surge T1.

Dimensioni /

Certificazione IP/

Display AMOLED C8 Micro Quad Curve da 6,55″ 1.5K+ (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core Oryon

GPU Adreno

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da circa 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, speaker stereo, chip Xiaomi Surge T1 (per il miglioramento del segnale)

Fotocamera con OIS, ottiche Leica Summilux , teleobiettivo e Xiaomi AISP

, e Xiaomi AISP Selfie camera doppia con ultra-wide 100°

Sistema operativo Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

