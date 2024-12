Xiaomi Auto presto fuori dalla Cina: ambizioni più alte, si punta ai mercati Global

Le parole della casa cinese riecheggiano ancora nell’aria (e risalgono a luglio): tutta l’attenzione è focalizzata sul mercato cinese, in riferimento alle auto elettriche Xiaomi. Eppure le cose sarebbero cambiare rapidamente, almeno secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni: la casa di Lei Jun starebbe già guardando ai mercati Global e Xiaomi Auto potrebbe fare capolino fuori dalla Cina molto presto.

L’auto elettrica di Xiaomi potrebbe debuttare presto in versione Global: le ultime indiscrezioni guardano ai mercati internazionali

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Auto o Xiaomi EV è la divisione dell’azienda dedicata al mercato automobilistico, capeggiata da Lei Jun in persona (lo storico fondatore del brand). A quanto pare la compagnia asiatica avrebbe dei piani ben precisi per il debutto Global: secondo quanto riportato, starebbe preparando un team dedicato appositamente alla vendita all’estero, fuori dai confini cinesi. Di preciso si parlerebbe di piccoli lotti di auto in diverse regioni, in modo da testare la risposta da parte di determinati mercati.

Attualmente Xiaomi avrebbe aperto varie posizioni internazionali con ruoli legati alle ricerche di mercato, gestione dei progetti, supporto post-vendita. Il tramite sarebbero i vari Mi Store sparsi in giro per il mondo: a quanto pare la casa di Lei Jun potrebbe inizialmente partire dai suoi store ufficiali, per valutare la risposta di vari mercati prima di procedere poi con un debutto su larga scala.

Crediti: Xiaomi

Ovviamente l’auto di debutto non può che essere Xiaomi SU7, la prima berlina elettrica del brand. L’azienda ha lanciato anche la “dream car” sportiva SU7 Ultra e il SUV elettrico YU7, ma per il momento questi veicoli continuerebbero ad essere commercializzati solo in patria. Il modello SU7 è stato avvistato per le strade di Parigi a luglio di quest’anno ed è stato anche presentato al MWC di Barcellona; proprio in occasione dell’evento speciale parigino Lei Jun aveva espresso l’intenzione di portare Xiaomi Auto in Europa prima del 2030 ma ora le cose sembrano aver preso un’accelerata.

Comunque è bene ricordare che per ora si tratta solo di indiscrezioni; inoltre non sono ancora stati specificati i mercati internazionali dove Xiaomi inizierà a testare la vendita della sua auto elettrica. Restiamo in attesa di saperne di più e nel frattempo teniamo le dita incrociate per il nostro paese!

