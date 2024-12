Xiaomi 16 e 16 Pro: le differenze tra i due top di gamma saranno più sottili

L’anno sta volgendo al termine e questi ultimi mesi si sono rivelati ricchi di novità per gli appassionati di Xiaomi. Ovviamente le sorprese non mancheranno anche durante il 2025 dato che manca all’appello un nuovo modello Ultra e l’attuale generazione top deve ancora essere lanciata fuori dalla Cina. Nonostante ciò le indiscrezioni sono proiettate già verso un futuro “lontano”: si parla ancora una volta di Xiaomi 16 e di quella che potrebbe essere una gradita aggiunta per il comparto fotografico.

Xiaomi 16 potrebbe avere qualcosa del fratello maggiore 16 Pro: si assottiglino le differenze tra i prossimi top di gamma

Xiaomi 15 Pro – Crediti: Xiaomi

Le differenze tra Xiaomi 15 e il fratello maggiore 15 Pro si contano sulle dita di una mano: il modello standard ha un display più piccolo e dimensioni compatte, cambiano le dimensioni della batteria e il modello di punta ha una marcia in più lato zoom grazie al teleobiettivo a periscopio. Non si tratta di differenze vitali eppure possono far propendere l’ago della bilancia verso un modello o l’altro, a seconda dei gusti e delle esigenze degli utenti. Ebbene, pare che le differenze tra Xiaomi 16 e 16 Pro potrebbero essere ancora più sottili, secondo un noto insider cinese.

Il futuro Xiaomi 16 in versione standard potrebbe avere dalla sua un teleobiettivo periscopico, proprio come il fratello maggiore. Tuttavia non è dato di sapere se ci saranno delle differenze nel comparto fotografico dei due modelli oppure avranno le stesse caratteristiche (come l’attuale generazione). Probabilmente Xiaomi propenderà per la seconda opzione: due telefoni dotati di specifiche e design identico, ma con dimensioni differenti (magari anche lato batteria).

Ovviamente si tratta di un’ipotesi e l’ultima parola spetta sempre alla casa di Lei Jun. Le differenze tra i prossimi Xiaomi top di gamma potrebbero essere davvero minime e quindi la scelta potrebbe ridursi al display e alle dimensioni: un flagship compatto e senza compromessi (magari nuovamente da 6,36″) oppure un modello di punta equipaggiato con un pannello più ampio (forse da 6,73″, come Xiaomi 15 Pro)? Intanto è trapelato un dettaglio scontato: entrambi saranno mossi dal futuro Snapdragon 8 Elite 2 di Qualcomm.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le