C’è già traccia di Xiaomi 16 (e del prossimo Snapdragon top)

I nuovi top di gamma della serie Xiaomi 15 sono stati lanciati a fine ottobre in Cina ed ora siamo in attesa del debutto Global. Ancora non ci sono dettagli precisi, ma le indiscrezioni guardano sempre avanti ed è già tempo di pensare a quello che verrà dopo. Spunta una prima traccia di Xiaomi 16, il prossimo flagship della compagnia di Lei Jun, e c’è già un’anticipazione; in realtà si tratta di un dettagli scontato, ossia la presenza del futuro Snapdragon di punta.

Xiaomi 16 con Snapdragon 8 Elite Gen 2: spunta il primo indizio sulle prossime soluzioni di punta

Crediti: Qualcomm

Un insider ha scovato un dettaglio inedito all’interno del codice del software di Xiaomi HyperOS 2: si tratta dell’ultima generazione dell’UI del brand e in base a quanto emerso è già stato introdotti il supporto al chipset siglato SM8850. L’attuale Snapdragon 8 Elite è sempre apparso con la sigla SM8750, quindi è probabile che il nuovo SoC sia il suo successore; il nome è ancora incerto e potrebbe debuttare come Snapdragon 8 Elite 2 oppure Snapdragon 8 Elite Gen 2. Quindi i test sarebbero già iniziati ed è impossibile non pensare che i primi telefoni in prova siano Xiaomi 16 e 16 Pro.

Qualcomm is testing the Snapdragon 8 Elite 2 SoC (SM8850), this has been revealed in HyperOS 2 software. pic.twitter.com/3nDXoRsxt5 — Erencan Yılmaz (@erenylmaz075) November 28, 2024

La presenza del chipset all’interno del codice di HyperOS non ha che confermare quello che sappiamo già: il legame tra Xiaomi e Qualcomm è parecchio profondo e sicuramente i prossimi top saranno i primi con Snapdragon 8 Elite 2. In fondo anche gli attuali Xiaomi 15 e 15 Pro sono stati i primi modelli sul mercato con l’ultimo Snapdragon di punta. Ma quali saranno le novità lato chipset?

Probabilmente possiamo aspettarci lo stesso processo a 3 NM (TSMC) dell’attuale SoC, mentre per la configurazione si precede l’utilizzo della stessa struttura con 2 core principali Oryon e 6 Performance Core Oryon, senza alcun Efficiency Core. Per le frequenze di clock massime si guarda ai 5,0 GHz e ai 4,0 GHz (rispettivamente per Prime e Performance Core). Xiaomi potrebbe anche guardare ai 2 nm di Samsung, ma ovviamente si tratta solo di indiscrezioni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le